Zonnige sfeer Duindigt op eerste dag met publiek en reddingsplan van 40 miljoen in zicht

'Dit is een hele mooie dag', zegt Gerard Hoetmer, paardenfokker en initiatiefnemer van het reddingsplan voor renbaan Duindigt. Hij staat op het zonnige balkon tussen zalm lunchende dames, met uitzicht op de paardenraces en publiek op de tribunes. Door de luidsprekers schallen presentatoren die de races stemmig aan elkaar praten. 'Ik denk dat iedereen staat te genieten van: we zijn er weer', glundert Hoetmer op de eerste zondagmiddag dat bezoekers weer welkom zijn.

Het was de afgelopen tijd stil op Duindigt. Vanwege corona was het niet mogelijk om publiek toe te staan. Daardoor kreeg de renbaan het nog moeilijker. Met veel goede wil en vrijwilligers hebben ze de periode overleefd.

De blijdschap is dan ook groot dat er zondag mondjesmaat weer publiek binnen gesijpeld komt. Echt druk is het niet, maar de sfeer is goed. Op de vraag aan een oudere bezoeker hoe is het is om weer bij de races te zijn zegt hij: 'Heerlijk, heerlijk. Ik ben hier zestig jaar geleden over het hek gesprongen. Mijn eerste paardje wat ik speelde, was een gulden Quicksilveres. En die won het. Nou ja, ik was verkocht. Het is een heel bijzondere wereld.'

Minder toeschouwers

'De sport verandert', zegt Hoetmer, tevens oud-topman van Unilever en voormalig president van Feyenoord. 'De mensen die hier komen zijn wat ouder. Het gevolg is dat je toch je publiek gaat verliezen. Dan wordt het moeilijk, je krijgt minder toeschouwers, minder inkomsten. Je ziet dat een aantal reparaties niet meer betaald kunnen worden. En dan heb je een probleem.'

Arie van Bellen, bestuurder van Duindigt noemt het 'een ontzettend moeilijke situatie'. 'Duindigt bestaat sinds 1906 op deze plek. En heeft de laatste tien, twintig jaar eigenlijk de slag verloren van de moderne tijd. Aan het internetwedden en andere paardensporten, maar ook aan andere vrijetijdsbestedingen', legt Van Bellen uit. 'Het ziet er naar uit dat dit op een gegeven moment verkocht gaat worden aan een ontwikkelaar en dan zullen er te zijner tijd wel huizen of wat dan ook komen. Dan is het einde Duindigt en ik denk einde paardensport in Nederland', zegt Hoetmer.

Gemeente en omgeving zijn positief

Vandaar dat Hoetmer met een reddingsplan is gekomen. In dit plan is ruimte voor springen en dressuur en er moeten zelfs een hotel en een conference- en welnesscenter worden gebouwd. 'Het plan is om van de sportfaciliteiten, dus de paardensportfaciliteiten, een drafbaan en een renbaan over te houden. En paddocks waar je kunt springen. Mogelijk is er in de toekomst ook plaats voor eventing. En polopaarden zullen hier gaan trainen,' zegt Hoetmer.

Er is ruim twee jaar aan het plan gewerkt. 'De gemeente en de omgeving zijn positief over het plan,' volgens Hoetmer. 'Het is de bedoeling om in het najaar van 2021 vergunningen aan te vragen.' Bestuurder Van Bellen voegt toe dat de contouren van het plan zijn goedgekeurd. Dus we hebben een aantal jaren nodig om het te realiseren. 'Je zou het de redding van Duindigt kunnen noemen.'

