Coronavirus: onderzoekers optimistisch over langere duur werking coronavaccins

Onderzoekers optimistisch over duur werking coronavaccins

Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat de coronavaccins Pfizer/BioNTech en Moderna mogelijk jarenlang bescherming kunnen bieden tegen het virus. 'Dat is een zeer goed teken', zegt immunoloog Ali Ellebedy van de Washington University tegen de New York Times. De bevindingen van het onderzoek worden in wetenschappelijk tijdschrift Nature gepubliceerd.

De proefpersonen in het onderzoek lieten puncties nemen van de lymfeklieren, waarin immuumcellen worden klaargestoomd om virussen te herkennen. Het onderzoek wees uit dat het effect van deze vaccinaties na een aantal weken nog te zien was. In tegenstelling tot andere vaccinaties, waarbij de werking na ongeveer twee weken al minder krachtig wordt. Het virus moet alleen niet muteren, want op die manier kan het vaccin alsnog een mindere werking krijgen.

Ruim 200 aanvragen van evenementen bij garantieloket voor corona

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft tot nu toe 205 aanvragen binnengekregen bij het garantieloket voor evenementen. Volgens een woordvoerder zijn de aanvragen in totaal goed voor een subsidie van 235,4 miljoen euro.

Op 18 juni werd het loket geopend waar organisatoren van evenementen een garantieregeling konden aanvragen voor het geval het evenement niet kon doorgaan vanwege een verbod van de rijksoverheid. Als er ten tijde van het evenement geen verbod is, vervalt het recht op subsidie van deze regeling. Aangevraagde, maar niet uitgekeerde subsidies komen vervolgens weer terug in de pot.

Festival | Foto: Pxhere.com

Troonrede niet in de Ridderzaal, opnieuw in de Grote Kerk

De Troonrede op Prinsjesdag zal voor de tweede keer op rij niet in de Ridderzaal worden uitgesproken, maar in de Grote Kerk in Den Haag. Dat hebben de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer besloten met het oog op de onzekerheid rond het coronavirus.

De parlementariërs zijn maandag op de hoogte gesteld van het besluit. 'Een veilige Prinsjesdag voor alle Kamerleden, medewerkers en eventuele gasten staat voor de beide Voorzitters voorop', laten de voorzitters in een verklaring weten.

Voorzitters Vera Bergkamp van de Tweede Kamer en Jan Anthonie Bruijn van de Eerste Kamer houden nog wel een slag om de arm. Als de coronasituatie verder verbetert en 'geldende coronamaatregelen het overduidelijk toelaten, dan kunnen de Staten-Generaal toch nog overwegen Prinsjesdag aan het Binnenhof te laten plaatsvinden'.

De Jonge: testen voor toegang ging dit weekend niet vlekkeloos

Het afgelopen weekend is het niet overal goed gegaan met het toegangstesten bij bijvoorbeeld nachtclubs, erkent demissionair coronaminister Hugo de Jonge. Er kwamen meldingen dat bezoekers naar binnen konden met het toegangsbewijs van iemand anders.

Ook waren er lange wachttijden bij Testen voor Toegang, waar mensen een toegangstest kunnen laten doen. Sommigen kregen zelfs als compensatie voor de wachttijden een negatieve testuitslag zonder een test te ondergaan, meldde NH Nieuws afgelopen weekend.

Volgens De Jonge was het 'onder de streep een heel mooi weekend', maar hij geeft toe dat het 'niet op alle punten even vlekkeloos ging'. Hij benadrukt dat alleen mensen met een negatieve test of een vaccinatiebewijs naar binnen mogen. 'Je moet er vanuit kunnen gaan dat degene naast je op de dansvloer veilig is.' Is die garantie er niet, dan is het volgens hem niet meer mogelijk om 'achter de poort' geen 1,5 meter afstand meer te houden.

Door middel van toegangsbewijzen kunnen gelegenheden weer open zonder dat 1,5 meter afstand tot elkaar nodig is. Bezoekers laten via de CoronaCheck-app dan zien dat ze een toegangstest hebben ondergaan, of al zijn gevaccineerd. Per 1 juli krijgt men ook een 'groen vinkje' in de app als iemand onlangs is hersteld van corona.

In de rij voor Testen voor Toegang | Beeld: Omroep West

Weer geen sterfgevallen gemeld bij RIVM

Voor de tweede keer in drie dagen zijn er geen sterfgevallen door corona gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen 72 uur is het overlijden van slechts één persoon geregistreerd.

Tussen zondagochtend en maandagochtend kreeg het RIVM 580 meldingen van positieve tests. Het is de derde achtereenvolgende dag dat dit aantal onder de zeshonderd uitkomt.

Dat er op maandag relatief weinig sterfgevallen zijn, is op zich gebruikelijk. Wanneer een coronapatiënt in het weekeinde overlijdt, wordt dit vaak in de loop van maandag doorgegeven, waarna het RIVM dit meldt in de cijfers van dinsdag. Maar tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend waren er ook geen sterfgevallen geregistreerd. Dat was voor het eerst sinds 7 september.

Aantal coronapatiënten in het ziekenhuis daalt langzaam verder

De afname van het aantal coronapatiënten in Nederlandse ziekenhuizen houdt aan. Het ging afgelopen weekend wel iets minder snel omlaag dan in de week ervoor.

Volgens de laatste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) lagen maandag nog 331 mensen in het ziekenhuis met Covid-19, de ziekte die door het virus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 32 minder dan afgelopen vrijdag.

Druk op stadskantoor door versoepelingen

door de landelijke versoepelingen is het druk op het stadskantoor, meldt de gemeente Delft.

Kinderartsen adviseren ook tieners te vaccineren

De kinderartsen zijn om: zij adviseren ook tieners van 12 tot 17 jaar te vaccineren tegen corona. De snelle opkomst van de besmettelijkere Delta-variant maakt deze volgende stap in het vaccinatieprogramma volgens de kinderartsen noodzakelijk. Dat zegt Károly Illy, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, in de Volkskrant.

Tot vorige week waren de kinderartsen nog niet overtuigd van de noodzaak om ook de tieners de mogelijkheid te bieden zich te laten vaccineren: omdat de medische risicos van corona voor tieners ontzettend klein zijn, aldus Illy. 'Maar uit de nieuwste modellen wordt duidelijk dat bij het niet vaccineren van tieners het aantal besmettingen na de zomer flink zal stijgen. Die stijging is significant hoger dan wanneer de tieners wel worden gevaccineerd.'

'Is het niet dringend, wacht met vragen huisarts om prikbewijs'

Als je niet meteen bewijs nodig hebt dat je door je huisarts bent gevaccineerd tegen het coronavirus, wacht dan met het aanvragen van dat bewijs. En als je wel zo'n bewijs nodig hebt, vraag het dan het liefst per mail aan je huisarts. Die oproep doet de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Vanaf aankomende donderdag kan de huisarts het vaccacinatiebewijs aanmaken dat gegevens aanlevert voor de CoronaCheck-app. 'Als mensen gaan bellen voor een vaccinatiebewijs, is dat een enorme belasting voor de praktijk. Dat gaat ten koste van bellers met spoedeisendere zorg', aldus de LHV.

Huisartsen gebruiken een apart systeem om de vaccinatiebewijzen te regelen. Dat is speciaal hiervoor gebouwd door het ministerie van Volksgezondheid. Vorige week hebben de huisartsen uitleg gekregen. Of de huisartsen nu weten hoe het webportaal werkt, weet de LHV niet.

Genoeg vaccins om ook volgend jaar iedereen die dat wil te vaccineren

Het demissionaire kabinet heeft overeenstemming bereikt over de aanschaf van nog eens ruim zes miljoen doses van het coronavaccin van Moderna. Daarmee is Nederland verzekerd van voldoende vaccins om ook volgend jaar iedereen die dat wil te vaccineren. Dat heeft zorgminister Hugo de Jonge maandag bekendgemaakt.

Of en zo ja hoe het vaccinatieprogramma volgend jaar wordt voortgezet, is nog niet duidelijk. Dat is onder meer afhankelijk van adviezen van de Gezondheidsraad. Maar er zijn straks hoe dan ook voldoende doses beschikbaar om iedereen boven de 12 jaar twee prikken aan te bieden.

Systeem vaccinatiebewijzen voor CoronaCheck hapert nog steeds

Er zijn nog altijd problemen met de vaccinatiebewijzen voor mensen die hun eerste coronaprik hebben gehad en een coronabesmetting hebben doorgemaakt. Deze groep zou eigenlijk een groen vinkje moeten kunnen krijgen in de app CoronaCheck, maar dat gaat dus niet altijd goed, laat het ministerie weten naar aanleiding van berichtgeving van Nu.nl. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge zei vrijdag dat de problemen dit weekend verholpen zouden moeten zijn.

Volgens het ministerie is er de afgelopen dagen 'hard gewerkt' om de problemen te verhelpen, maar is dat maar gedeeltelijk gelukt. Het ministerie vermoedt dat het probleem optreedt bij mensen die ergens tussen april en begin juni hun eerste prik hebben gekregen van de GGD. In de verwerking van de data van deze groep lijken de grootste problemen op te treden. Hoeveel mensen hierdoor getroffen worden, is nog onduidelijk.

Met een vaccinatiebewijs kunnen mensen sinds dit weekend plekken bezoeken waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te bewaren. Zo kunnen degenen met een groen vinkje in de app weer naar nachtclubs en discotheken. Wie geen vaccinatiebewijs heeft, kan ook een bewijs van een negatieve test overleggen. Tot nu toe hebben ruim 200.000 mensen dat gedaan. Twee miljoen mensen maakten een vaccinatiebewijs aan.

De QR-code op de CoronaCheck app | Foto: ANP

'Steeds meer drukte in winkelstraat, maar minder dan voor crisis'

De drukte in de winkelstraat neemt almaar toe, zeker nu de overheid vrijwel alle coronamaatregelen heeft geschrapt. Marktonderzoeker RMC, dat de drukte in winkelgebieden bijhoudt, zag de stroom van winkelend publiek vorige week bijna een kwart hoger uitkomen dan in dezelfde week een jaar eerder. Met name op zondag was het in de stadscentra aanzienlijk drukker. In vergelijking met voor de crisis is er wel nog altijd veel minder winkelend publiek.

Sinds de vorige versoepeling in april, toen er geen afspraak meer nodig was om te winkelen, merkt RMC een duidelijke toename van de drukte. Wat de onderzoekers opvalt is dat het winkelend publiek veel effectiever shopt in vergelijking met voor corona, toen een dagje 'stadten' veel meer een uitje was. Het aantal shoppers nu ligt nog 40 procent onder het niveau van voor de crisis.

Dronken feestbeesten zorgen voor drukte op spoedeisende hulp

De deuren van kroegen en discotheken zwaaiden zaterdag na een maandenlange lockdown eindelijk weer open. Hoewel het eerste stapweekend sinds tijden zonder grote incidenten verliep, was het op de spoedeisende hulp van het HMC Westeinde veel drukker dan de afgelopen weken.

Weinig grootontvangers betalen loonsteun terug

Geen van de andere 25 grootontvangers van loonsteun lijken het voorbeeld te volgen van Booking.com om de steun (vrijwillig) terug te betalen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Booking.com maakte begin juni bekend de 65 miljoen euro aan loonsteun terug te storten na politieke ophef over het uitbetalen van bonussen in het buitenland.

Het gaat om de grootste ontvangers van de eerste drie rondes van de zogeheten NOW-regeling van maart tot en met december vorig jaar. Samen ontvingen de bedrijven in die periode een voorschot van ruim 1,5 miljard euro om hun personeel te kunnen doorbetalen.

Het gaat om bedrijven in onder meer de reis- en payrollsector en de auto-industrie.

Geef studenten in september volledig fysiek onderwijs

De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roept hogescholen en universiteiten op om in het nieuwe collegejaar te heropenen. LSVb-voorzitter Ama Boahene: 'Studenten hebben door de coronacrisis te veel tijd alleen in hun kamer doorgebracht. Je ziet dat het daardoor steeds slechter gaat met hun mentale gezondheid. Het is essentieel dat het onderwijs in september weer volledig op locatie plaatsvindt.'

'Bedrijven houden werknemers nog grotendeels thuis'

Na meer dan een jaar thuiswerken mogen we weer naar kantoor. Maar het wegvallen van het thuiswerkadvies maakt niet meteen alles anders. Bedrijven zijn terughoudend met opschalen. Voor de helft weer naar kantoor is nog een stap te ver. Dat meldt BNR na een rondgang langs grote werkgevers in Nederland.

Hoeveel dagen de medewerkers gemiddeld weer op de werkvloer mogen komen verschilt per onderneming. Waar bij Unilever, Aegon en ABN AMRO de maximale bezetting naar 25 procent gaat, laat ING de teugels een stuk minder ver vieren. De bank gaat naar 10 procent van de normale bezetting en geeft aan het rustig op te willen bouwen.

Ook Shell gaat verder opschalen, maar weet nog niet precies hoeveel medewerkers er extra naar kantoor mogen komen. Achmea zet de deuren het meest ver open. Nu mag het personeel ongeveer 30 procent van hun werkweek naar kantoor, vanaf 5 juli is dat maximaal 50 procent.

Foto ter illustratie | ANP

Laatste coronavergadering

De 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, komen vandaag voorlopig voor de laatste keer in Utrecht bijeen voor een speciale coronavergadering. Justitieminister Ferd Grapperhaus is daarbij aanwezig en mogelijk ook coronaminister Hugo de Jonge.

Het is volgens een woordvoerster van het beraad niet meer nodig om elke week te vergaderen, nu er zoveel coronamaatregelen versoepeld zijn. Maar de burgemeesters blijven wel onderling contact houden, zodat er zo nodig snel ingegrepen kan worden.

Duitsland 'wil Britse reizigers uit de EU weren' vanwege deltavariant

Duitsland 'wil Britse reizigers uit de EU weren' uit angst voor de deltavariant die in Groot-Brittannië rondwaart. Volgens de Britse krant The Times stelt de Duitse bondskanselier Angela Merkel voor om Groot-Brittannië aan te wijzen als 'land van zorg'.

De plannen zullen worden besproken door een speciaal EU-comité dat zich bezighoudt met politieke crisisrespons. Griekenland, Spanje, Cyprus, Malta en Portugal zouden niets in de plannen zien. 'Veel landen zullen denken dat het hun eigen beslissing is en niet een besluit dat in Berlijn moet worden genomen', zegt een Britse regeringsbron tegen de krant.

De Britse premier Boris Johnson ontvangt Merkel eind deze week. Groot-Brittannië is van plan volgende maand plannen te onthullen om volledig gevaccineerde mensen onbeperkt naar andere landen te laten reizen.