Coronavirus: Opnieuw minder dan 600 nieuwe coronagevallen in een etmaal

Kabinet versobert coronasteunpakket, geen verlenging na september

Het kabinet past het coronasteunpakket voor bedrijven iets aan, en is op dit moment niet van plan het na september nog eens te verlengen. Dat heeft te maken met de sterk verbeterde economische vooruitzichten, melden de ministers Wouter Koolmees (Sociale Zaken), Stef Blok (Economische Zaken) en Wopke Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Nu de meeste coronabeperkingen zijn opgeheven gaat het volgens het kabinet 'wezenlijk beter' dan toen het nieuwe steunpakket vier weken geleden werd aangekondigd. Daarom wordt de loonkostensubsidie NOW iets versoberd. De uitgaven aan deze regeling vallen daardoor naar schatting 35 miljoen euro lager uit. De totale kosten van het pakket zouden in het derde kwartaal 6 miljard euro bedragen.

Opnieuw minder dan 600 nieuwe coronagevallen in een etmaal

Het aantal positieve coronatests is dinsdag voor de vierde achtereenvolgende dag onder de zeshonderd uitgekomen. Volgens RIVM kwamen er tussen maandagochtend en dinsdagochtend 552 nieuwe coronagevallen bij. Dat zijn er 148 minder vergeleken met vorige week dinsdag.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 4208 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 601 nieuwe gevallen per dag.

Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met vier. Dat wil niet zeggen dat deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Maandag werden geen overlijdens geregistreerd en zondag slechts één.

Afname nieuwe coronabesmettingen houdt aan, maar gaat iets trager

De daling van het aantal coronabesmettingen ziekenhuisopnames en sterfgevallen als gevolg van Covid-19 houdt nog altijd aan. Het besmettingscijfer ging in de afgelopen week wel iets langzamer naar beneden dan in de weken daarvoor. In totaal testten 4208 mensen positief, 26 procent minder dan een week eerder, zo blijkt uit de weekcijfers van het RIVM.

Een week eerder bedroeg de afname in het aantal positieve testen 36 procent, weer een week daarvoor 38 procent. Het aantal nieuwe gevallen komt neer op 25 per 100.000 inwoners.

Uit de laatste cijfers blijkt dat nog maar 3,2 procent van de coronatesten die mensen bij de GGD lieten afnemen positief uitviel. Dat was een week eerder 4,3 procent. Het aantal ziekenhuisopnames halveerde, tot 82 in een hele week. Van deze patiënten waren er 17 zo ziek na een corona-infectie dat ze op de intensive care belandden.

Volgens berekeningen van het RIVM ligt het reproductiegetal op 0,76. Dat is nog iets lager dan vrijdag, toen het op 0,79 stond. Het cijfer maakt nog eens extra duidelijk dat de pandemie aan het uitdoven is. Iedere 100 mensen die het virus oplopen besmetten gemiddeld 76 anderen. Overigens kijkt het RIVM twee weken terug in de tijd om het reproductiegetal te bepalen.

Geen enkele coronapatiënt op intensive care beland

Geen enkele coronapatiënt hoefde in de afgelopen 24 uur te worden opgenomen op een intensive care. Dat is voor het eerst sinds het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) half oktober begon met het delen van die gegevens.

Volgens de gegevens van Stichting NICE, die verder teruggaan, waren op 29 juli vorig jaar voor het laatst geen nieuwe opnames op de ic's.

De verpleegafdelingen namen in totaal twaalf nieuwe mensen op vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. In de afgelopen week zijn 113 nieuwe coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen, en ook dat is het laagste aantal in de LCPS-gegevens, Ongeveer een maand geleden waren er zo'n 113 nieuwe opnames per dag.

Het totale aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen daalde met 22 naar 309. Dat is het laagste aantal sinds half september. Het gemiddelde ziekenhuis behandelt nog twee tot drie mensen vanwege corona. Dat aantal is niet gelijkmatig verdeeld. Veel ziekenhuizen hebben hun coronavleugels kunnen opdoeken.

Op de verpleegafdelingen liggen nu nog 182 coronapatiënten, zeven minder dan op maandag. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde met vijftien naar 127.

De Jonge: iedereen testen na vakantie, zelftesten huis aan huis

Zorgminister Hugo de Jonge roept iedereen dringend op zich te laten testen op het coronavirus na terugkeer van vakantie. Om dat te stimuleren wil het demissionaire kabinet zelftesten 'huis aan huis' gaan verspreiden. Voordat zij naar hun werk of school gaan, moeten mensen zich vooral laten testen, zegt hij dinsdag na het coronaoverleg van het kabinet.

Jongeren zijn volgens De Jonge de grootste risicogroep, zij kunnen zich bij de GGD'en laten testen. 'Voor jongeren zeggen we: de rode loper uit, ga naar de GGD als je terugkomt van vakantie, laat je testen.' Anderen kunnen een zelftest afnemen voordat ze teruggaan naar kantoor na hun vakantie.

Minister Hugo de Jonge | Foto: ANP

Digitale quarantaineverklaring niet op tijd klaar

Het is niet gelukt om vanaf 1 juli een digitale quarantaineverklaring mogelijk te maken, schrijft demissionair coronaminister Hugo de Jonge in een brief aan de Tweede Kamer. Reizigers zouden vanaf die datum de verklaring op hun telefoon kunnen opslaan, maar die optie blijkt volgens De Jonge nu 'niet voldoende werkbaar'. Ze kunnen nog wel gebruik maken van een uitgeprinte papieren verklaring.

Gebruikers kunnen de digitale verklaring niet altijd goed terugvinden in hun telefoon, blijkt uit klantonderzoek. Ook zouden privacy-instellingen de opslag kunnen belemmeren. Bovendien verwachtten gebruikers een bevestigingsmail te krijgen, maar die optie is nu nog niet mogelijk. 'Aan deze problemen wordt nu gewerkt', aldus De Jonge. Hij verwacht dat de digitale verklaring in 'de tweede helft van juli' beschikbaar is.

Gezondheidsraad: nodig alle kinderen vanaf 12 uit voor coronaprik

Alle kinderen van 12 jaar en ouder zouden de kans moeten krijgen om te worden gevaccineerd tegen het coronavirus. Het vaccin van Pfizer en BioNTech zou voor hen beschikbaar moeten worden gesteld, adviseert de Gezondheidsraad.

Kinderen van 16 en 17 mogen zelf beslissen of ze een coronaprik krijgen. Bij 12- tot 15-jarigen moet dat in overleg met de ouders gebeuren. Als het kind en de ouders het niet eens worden, geeft de mening van het kind de doorslag.

Een pleister na coronavaccinatie | Foto: ANP

GGD geeft prikgegevens door aan RIVM

Koepelorganisatie GGD GHOR heeft dinsdag alle gegevens van de mensen die zijn gevaccineerd tegen het coronavirus doorgegeven aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarmee is de gegevensachterstand die vorige week ontstond weggewerkt. Enkele honderdduizenden mensen stonden nog niet in de centrale administratie van het RIVM.

Nu iedereen netjes geregistreerd staat bij het RIVM kunnen mensen via de CoronaCheck-app en mijn.rivm.nl zien wanneer ze gevaccineerd zijn en waarmee. Mensen die ervoor hebben gekozen om hun gegevens niet te delen met het RIVM kunnen alleen gebruikmaken van de app.

Gezondheidsraad komt met oordeel over prikken tieners

Dinsdagmiddag komt de Gezondheidsraad met een officieel advies over het al dan niet prikken van gezonde tieners van tussen de 12 en 17 jaar met een coronavaccin. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde eerder al dat het Pfizer/BioNTech vaccin veilig is voor jongeren van 12 en ouder. Zorgminister Hugo de Jonge gaf eerder al aan daar voorstander van te zijn, omdat zo de kans op besmettingen in de scholen zou moeten dalen. Zo zal de samenleving 'zo goed mogelijk beschermd' zijn tegen het virus, zei De Jonge onlangs.

Zorguitgaven in 2020 per persoon flink omhoog door corona

Gemiddeld gaven huishoudens, verzekeraars en de overheid vanwege de coronacrisis in 2020 fors meer uit per persoon: 475 euro meer dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name de overheid zag de zorguitgaven per persoon stijgen. Via de zorgverzekering en Wet langduriger zorg werd per Nederlander 190 euro meer uitgegeven, en dat terwijl de rekeningen die mensen zelf moesten betalen in de zorg met 40 euro omlaag gingen. Dat komt doordat zij minder gebruik maakten van specialistische zorg zoals de tandarts of fysiotherapeut.

Een andere kostenpost heeft te maken met de extra opvang voor dak- en thuislozen. Ook moesten zorgaanbieders gecompenseerd worden voor verloren omzet doordat veel gewone zorg uitgesteld is of kwam te vervallen. Die steunregelingen hebben bij elkaar zo'n 4,1 miljard euro gekost. In totaal liepen de uitgaven aan zorg en welzijn op tot maar liefst 116 miljard euro, 8,9 miljard meer dan 2019.