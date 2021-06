Coronavirus: zorguitgaven per persoon in 2020 flink omhoog door corona

Gezondheidsraad komt met oordeel over prikken tieners

Dinsdagmiddag komt de Gezondheidsraad met een officieel advies over het al dan niet prikken van gezonde tieners van tussen de 12 en 17 jaar met een coronavaccin. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oordeelde eerder al dat het Pfizer/BioNTech vaccin veilig is voor jongeren van 12 en ouder. Zorgminister Hugo de Jonge gaf eerder al aan daar voorstander van te zijn, omdat zo de kans op besmettingen in de scholen zou moeten dalen. Zo zal de samenleving 'zo goed mogelijk beschermd' zijn tegen het virus, zei De Jonge onlangs.

Zorguitgaven in 2020 per persoon flink omhoog door corona

Gemiddeld gaven huishoudens, verzekeraars en de overheid vanwege de coronacrisis in 2020 fors meer uit per persoon: 475 euro meer dan in 2019. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Met name de overheid zag de zorguitgaven per persoon stijgen. Via de zorgverzekering en Wet langduriger zorg werd per Nederlander 190 euro meer uitgegeven, en dat terwijl de rekeningen die mensen zelf moesten betalen in de zorg met 40 euro omlaag gingen. Dat komt doordat zij minder gebruik maakten van specialistische zorg zoals de tandarts of fysiotherapeut.

Een andere kostenpost heeft te maken met de extra opvang voor dak- en thuislozen. Ook moesten zorgaanbieders gecompenseerd worden voor verloren omzet doordat veel gewone zorg uitgesteld is of kwam te vervallen. Die steunregelingen hebben bij elkaar zo'n 4,1 miljard euro gekost. In totaal liepen de uitgaven aan zorg en welzijn op tot maar liefst 116 miljard euro, 8,9 miljard meer dan 2019.