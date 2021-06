Coronavirus: site voor gratis vakantietesten toch nog niet actief, alleen bellen met GGD voor test

Het is toch nog niet mogelijk om via de website testenvoorjereis.nl een gratis coronatest voor reizen aan te vragen | Foto: ANP

Website voor gratis vakantietesten toch nog niet actief

Het is toch nog niet mogelijk om via de website testenvoorjereis.nl een gratis coronatest voor reizen aan te vragen. De website zou vanaf 30 juni beschikbaar zijn, maar vooralsnog kunnen geïnteresseerden alleen nog bellen met de GGD voor een test. De GGD meldt woensdag dat het erg druk is op het speciale telefoonnummer daarvoor, 0800-5005.

De tests zijn bedoeld voor mensen die (nog) niet zijn gevaccineerd tegen corona of die niet in aanmerking komen voor een zogeheten herstelbewijs. In juli en augustus zijn de testen gratis.

Scholen krijgen 1,8 miljard euro om achterstanden weg te werken

Het kabinet heeft voor het schooljaar 2021-2022 1,8 miljard euro vrijgemaakt voor scholen die met achterstanden zijn opgelopen, onder meer als gevolg van de coronacrisis. 'We weten dat sommige leerlingen als gevolg van corona meer vertraging hebben opgelopen dan andere. Bijvoorbeeld scholieren die tijdens de lockdown thuis niet geholpen konden worden met hun schoolwerk. Scholen die veel met achterstanden te maken hebben, krijgen daarom extra geld', zegt minister van Onderwijs Arie Slob in het AD.

Basisscholen krijgen komend schooljaar per leerlingen 700 euro om achterstanden weg te werken. Daarnaast krijgen basis- en middelbare scholen met een hoog risico op achterstanden een aanvullend geldbedrag. Dat bedrag variëert van 5000 euro bij basisscholen met een laag risico tot 900 duizend euro bij middelbare scholen met een hoog risico.

Rode Kruis geeft coronahulp aan ongedocumenteerden en migranten in Den Haag

Het Rode Kruis gaat onder meer praktische informatie over coronavaccinaties, onderdak, medische zorg, juridisch advies en voedselhulp geven aan ongedocumenteerden en migranten in Den Haag. Daarnaast worden er ook boodschappenvouchers uitgedeeld en is er een WhatsApp-hulplijn opgezet die ze kunnen raadplegen voor informatie.

'Vanaf deze week worden kwetsbare migranten in grote delen van het land gevaccineerd. Het is belangrijk dat ze een prik kunnen halen zonder zich zorgen hoeven te maken over hun status', zegt Heleen van den Berg, hoofd Nationale Hulpverlening van het Rode Kruis. Ongedocumenteerden en nieuwe migranten hoeven zich niet te registreren om hun vaccinatie te halen, maar kunnen dat anoniem doen.

Vanaf woensdag gratis coronatest voor op reis

Vanaf woensdag kan iedereen die deze zomer op reis wil zich gratis laten testen voor corona. De testen zijn bedoeld voor mensen die nog niet gevaccineerd zijn tegen het virus, of die niet in aanmerking komen voor een herstelbewijs. In de maanden juli en augustus zijn de testen nog gratis.

Afhankelijk van waar iemand naartoe reist moeten ze of een PCR-test, of een sneltest laten doen. Een sneltestafspraak kan worden gemaakt via testenvoorjereis.nl. De uitslag volgt dan binnen drie uur. Wie een PCR-test wil laten afnemen kan dat ook doen via een commerciële testlocatie. De uitslag is er dan binnen 24 uur. Daarnaast kan die test ook op een aantal GGD-testlocaties worden afgenomen.

Een afspraak voor een gratis coronatest kan maximaal twee weken voor vertrekdatum worden gepland. Mensen die al erder een reis hebben geboekt en daarbij hebben betaald voor een coronatest, kunnen dat geld via hun reisorganisatie terugkrijgen.

Geen problematische schulden door coronacrisis

Hoewel de coronacrisis grote financiele gevolgen had, zijn er voor zover bekend per saldo niet meer huishoudens met problematische schulden bijgekomen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat Nederland op 1 oktober vorig jaar zo'n 614.000 huishoudens met problematische schulden heeft. Ongeveer 7,6 procent van alle huishoudens. Aan het begin van 2020 was dat nog 7,9 procent.

Volgens het CBS is het echter niet zo dat er helemaal geen gezinnen in de problemen zijn gekomen. Met name flexwerkers en zzp'ers maken kans om in de problematische schulden terecht te komen. Daarnaast worden ook niet alle schulden geregistreerd, bijvoorbeeld doordat het schulden aan vrienden of familie betreft.

In Den Haag hebben relatief veel huishoudens te maken met problematische schulden, zo blijkt uit de cijfers van CBS. In totaal gaat het om 13,3 procent van de huishoudens. In Rotterdam ligt dat net wat hoger, met 15,5 procent.