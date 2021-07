Coronavirus: Nauwelijks overtreders quarantaineplicht bekeurd

Nauwelijks overtreders quarantaineplicht bekeurd

Een maand na de invoering van de quarantaineplicht voor reizigers uit een zeer hoog risicogebied zijn er nog nauwelijks overtreders bekeurd. Het ministerie van Volksgezondheid laat aan de Telegraaf weten dat tot en met maandag 23 boetes zijn uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de wettelijke quarantaineplicht hebben gehouden.

Een instrument om te zorgen dat 'het virus uitdooft'. Zo werd de quarantaineplicht voor reizigers uit hoogrisicolanden door demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) begin juni betiteld. Tenminste, als de isolatie in huis of hotelkamer van tien dagen strikt zou worden gehandhaafd. De maatregel verving het vliegverbod uit een lijst met landen waar bijvoorbeeld gevaarlijke mutaties woekeren. Denk aan Brazilië, India en sinds 15 juni ook Groot-Brittannië.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkent dat er nog wordt gewerkt aan de monitoring, het toezicht en de handhaving. 'Er wordt gevraagd naar omstandigheden en of mensen in quarantaine zijn. Ook is men alert op eventuele omgevingssignalen. Bij twijfel kan een signaal worden doorgegeven aan de gemeente.'

Artsen: aantal coronadoden daalde in maart met een derde

Artsen zien dat in maart een derde minder mensen zijn overleden aan het coronavirus dan in februari. Dat meldt het statistiekbureau CBS. Deze daling was eerder ook al zichtbaar in de minder complete cijfers van het RIVM. Door de vaccinatiecampagne wordt de kans steeds kleiner dat mensen het coronavirus oplopen en daar ernstig ziek van worden of zelfs aan overlijden.

In maart overleden volgens het CBS ruim 1600 mensen zeker of vermoedelijk aan Covid-19. Dat zijn er veel minder dan in februari, toen bijna 2600 mensen aan het virus overleden.

Website voor afspraak gratis coronatest voor vakantie nu bereikbaar

De website waar Nederlandse vakantiegangers naar het buitenland een afspraak kunnen maken voor een gratis coronatest is sinds woensdagavond bereikbaar. Er kan echter alleen nog maar een afspraak worden gemaakt bij één van de commerciële testlocaties.

'De komende dagen zullen er steeds meer testaanbieders zijn aangesloten op het systeem. Dat betekent dat een reiziger op steeds meer plekken een test kan laten afnemen', aldus demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een brief aan de Tweede Kamer.

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.