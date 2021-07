Coronavirus: Voor het eerst in maanden minder dan 100 coronapatiënten op ic's

RIVM meldt opnieuw meer positieve coronatests

Het aantal positieve coronatests is opnieuw gestegen. Het RIVM meldt zondag 1239 positieve tests, tegenover 1135 (na correctie) zaterdag.

Zaterdag was het de eerste keer in ruim twee weken tijd dat het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen boven de 1000 lag. Op 12 juni werden voor het laatst meer positieve tests gemeld, dat waren er toen 1240. Daarna werden het er steeds minder, met 504 op 27 juni als laagste aantal in lange tijd. Maar sinds eind juni neemt het aantal positieve tests weer toe.

Minder dan 100 coronapatiënten op ic's

Voor het eerst sinds september 2020 zijn er minder dan honderd bedden op de intensive care (ic) bezet door coronapatiënten. In totaal liggen er nu 99 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Dat blijkt zondag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op 22 september vorig jaar hadden ic's voor het laatst minder dan honderd (destijds 91) coronapatiënten onder hun hoede.

Quarantaineplicht vervalt voor gevaccineerden na contact

Mensen die al volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus hoeven vanaf donderdag 8 juli niet meer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met iemand die besmet is geraakt, bijvoorbeeld een gezinslid. Dit geldt volgens een woordvoerster van de koepelorganisatie GGD GHOR voor mensen die veertien dagen eerder de (laatste) prik hebben gehad en daarmee voldoende bescherming hebben opgebouwd.

De nieuwe regels gaan ook voor twee andere groepen gelden. Dat betreft de groepen mensen die minder dan zes maanden geleden Covid-19 hebben gehad. De immuniteit geldt ook voor mensen die al eerder Covid-19 hebben gehad en langer dan veertien dagen geleden minimaal eenmaal zijn gevaccineerd. Voor deze groepen vervalt de quarantaineplicht als iemand in hun huishouden of een ander nauw contact positief is getest.

16-jarigen kunnen afspraak voor coronaprik maken

Kinderen die zijn geboren in 2005 kunnen vanaf zondag 10.00 uur een afspraak maken om te worden gevaccineerd tegen corona. Dat meldt demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid in een tweet. Wie in 2005 is geboren, is of wordt dit jaar 16 jaar. Later komen ook de andere kinderen van 12 jaar en ouder aan de beurt.

In totaal mogen ruim een miljoen jongeren zich laten vaccineren. Ze krijgen het vaccin van Pfizer en BioNTech. Het is de bedoeling dat alle jongeren voor het begin van het nieuwe schooljaar hun eerste prik hebben kunnen halen, en dat ze in de eerste schoolmaand de tweede prik krijgen.

Het kabinet besloot woensdag dat gezonde jongeren mogen worden ingeënt. De Gezondheidsraad had dat ook aangeraden. Volgens de deskundigen verkleint het vaccin de kans dat tieners het coronavirus oplopen. Zo'n besmetting verloopt bij de meeste kinderen weliswaar mild, maar er zijn wel degelijk risico's, aldus de raad. Bovendien voorkomt het vaccin dat jongeren het virus overdragen aan volwassenen.

Op de Waddeneilanden is de vaccinatie van tieners overigens al begonnen. Zo zijn vrijwel alle kinderen van 12 jaar en ouder op Schiermonnikoog woensdag al gevaccineerd, meteen na het besluit van het kabinet.

Steeds minder coronapatiënten in ziekenhuizen

De daling van het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen zet door. Ziekenhuizen behandelden zaterdag 230 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Vrijdag waren dat er nog 248.

Op de verpleegafdelingen liggen nog 128 coronapatiënten, 12 minder dan een dag eerder. Het aantal Covid-patiënten op de intensive cares daalde met 6 naar 102. Op 22 september vorig jaar hadden de intensive cares voor het laatst minder dan honderd coronapatiënten onder hun hoede.

Nog altijd hoeven er weinig nieuwe coronapatiënten te worden opgenomen in de ziekenhuizen. Intensive cares hebben voor de vierde keer in vijf dagen geen nieuwe opnames. Acht mensen werden opgenomen op een verpleegafdeling, vergelijkbaar met de voorgaande dagen.

Aantal positieve coronatests weer boven de 1000

Het RIVM heeft zaterdag 1146 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Het is de eerste keer in ruim twee weken tijd dat het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen boven de 1000 ligt. Op 17 juni werden 1061 nieuwe besmettingen gemeld.

Het aantal positieve tests ligt ruim tweemaal zo hoog als vorige week zaterdag, toen het RIVM 556 positieve tests meldde. Vrijdag was het dagcijfer al gestegen naar 952 (na correctie). Het is de vierde opeenvolgende dag dat het aantal besmettingen stijgt.

'Druk bij Testen voor Toegang, maar loopt goed door'

Het is zaterdag opnieuw druk in de teststraten van Testen voor Toegang. Maar volgens een woordvoerder van Stichting Open Nederland, de organisatie die moet zorgen voor de testbewijzen, loopt het goed door.

Afgelopen weekend was het ook druk in de teststraten en moesten mensen lang wachten. Dat kwam toen door de nasleep van een hackpoging. Koninklijke Horeca Nederland stelde vrijdag dat vanwege de lange rijen de capaciteit van het Testen voor Toegang omhoog moet en dat de teststraten makkelijker bereikbaar moeten worden.

Stichting Open Nederland is een versnelde aanbesteding begonnen voor acht XL-testlocaties, waaronder in Den Haag. In totaal moeten in de XL-teststraten in Nederland binnenkort 120.000 toegangstesten per dag kunnen worden afgenomen. De locaties openen over ongeveer drie weken.

ANWB platgebeld over coronaregels vakantielanden

De ANWB merkt dat er nog veel onduidelijkheid is bij vakantiegangers die naar het buitenland willen. Dat meldt de NOS. Binnenkort starten de schoolvakanties. Het enthousiasme om naar het buitenland te gaan is groot, constateert de ANWB, maar er zijn veel vragen over inreisbeperkingen, doorreizen en de coronamaatregelen op bestemming.

'Mensen willen bijvoorbeeld weten hoe oud een PCR-test mag zijn. Of hoe ze moeten bewijzen dat hun kinderen negatief getest zijn', zegt Josje Majoor, die verantwoordelijk is voor de ANWB Reiswijzer. De antwoorden op die vragen lopen nogal uiteen, omdat de coronaregels in ieder land verschillen.

Zeker voor wie met de auto op vakantie gaat en meerdere landen moet doorkruisen, is het een puzzel. Voorbeeld: Italië vraagt om een PCR-test die niet ouder is dan 48 uur (ook voor kinderen vanaf 6 jaar). Dat betekent dat vakantiegangers uit Nederland behoorlijk moeten doorrijden om te zorgen dat het testbewijs bij aankomst in het land niet verlopen is. In Duitsland en Zwitserland gelden weer geen beperkingen voor doorreizigers. 'Het is altijd al verstandig om voorbereid op reis te gaan. Maar nu is alles tien keer zo ingewikkeld. Je moet je 'corona-administratie' echt op orde hebben', zegt Majoor.

Ziekenhuizen: bijna alleen maar niet-gevaccineerde coronapatiënten

De coronapatiënten die nog in het ziekenhuis belanden, zijn de laatste weken op een enkele uitzondering na niet of niet volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit een rondgang van het AD. De vaccinatiestatus van patiënten wordt in Nederland niet centraal geregistreerd.

In het Erasmus MC was van de 374 patiënten die sinds 1 maart met corona werden opgenomen niemand volledig gevaccineerd, meldt een woordvoerder van het Rotterdamse ziekenhuis. Een ander groot ziekenhuis, het Amsterdam UMC telde wel een paar gevallen van mensen die al twee prikken hadden gehad.

Het Maastricht UMC spreekt van ‘een enkeling’ die al wel twee prikken heeft gehad en toch is opgenomen. In de ziekenhuizen in Nijmegen zijn de afgelopen tijd ook een aantal volledig gevaccineerden opgenomen. 'Het is een mix, maar je ziet natuurlijk vaker mensen met een probleem met het immuunsysteem', zegt de Nijmeegse medisch microbioloog Andreas Voss.

De Jonge snapt verzet tegen maatregelen én vaccins niet

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid begrijpt niet dat sommige mensen die zich verzetten tegen de coronamaatregelen zich ook niet willen laten inenten. Volgens de minister is vaccineren namelijk de enige uitweg uit de coronacrisis, zegt hij in gesprek met NU.nl.

'Mensen die zich niet willen laten prikken, willen ook niet terug naar de maatregelen. Maar zij maken de weg uit de crisis, het vaccineren, wel verdacht. Dat is heel raar. Het kan niet allebei', zegt De Jonge tegen de nieuwssite. 'Het heeft iets decadents om te denken dat je kunt bedanken voor het enige middel dat ons uit deze crisis helpt, maar tegelijkertijd kunt rekenen op de solidariteit en de bescherming van anderen die zich wel laten vaccineren.'

'Er is een soort coronamoeheid ontstaan. Een soort boosheid uit machteloosheid. Dat kan ik begrijpen', zegt De Jonge. 'Maar ik kan er met mijn verstand niet bij dat je geen bijdrage wil leveren om dat nare virus terug te dringen door je te laten vaccineren en tegelijkertijd die maatregelen ook niet wil.'

Coronakaart

Check hier hoeveel besmettingen er zijn in jouw gemeente.