Ide Schelling verliest leiding bergklassement maar houdt bolletjestrui in Tour de France

Hagenaar Ide Schelling mag ook maandag in de Tour de France in de bolletjestrui starten. De wielrenner raakte de leiding in het bergklassement kwijt aan landgenoot Mathieu van der Poel, maar omdat die ook de gele trui veroverde mag Schelling ook maandag in de bolletjestrui rijden.

De 23-jarige Hagenaar van BORA-hansgrohe pakte zaterdag in de eerste etappe de leiding in het bergklassement. Schelling was niet van plan zijn bolletjestrui direct weer af te staan, want de renner ging zondag opnieuw mee in de aanval.

Met heel veel moeite wist Schelling op een van de klimmetjes onderweg een sprint te winnen en zo een extra punt aan zijn totaal toe te voegen. Hiermee kwam hij op vier punten in het bergklassement.

Mathieu van der Poel

De aanval van Schelling hield echter niet stand, en de Hagenaar en zijn medevluchters werden ingehaald door het peloton. De groep moest nog twee keer over de Mûr-de-Bretagne. Beide beklimmingen waren nog goed voor twee punten. Die gingen twee keer naar Mathieu van der Poel. De Nederlander had zijn zinnen gezet op de gele trui en kwam twee keer als eerste boven. De laatste aankomst was ook gelijk de finish van de etappe, waardoor Van der Poel in zijn eerste tour ook gelijk zijn eerste zege op zijn palmares bij mocht schrijven.

Door de overwinning kwam Van der Poel ook op gelijke hoogte met Schelling in het bergklassement. Omdat Van der Poel twee keer als eerste bovenkwam op een berg van de derde categorie en Schelling alleen sprintjes op bergen van de vierde categorie wist te winnen passeerde Van der Poel de Hagenaar. Maar omdat de etappewinnaar ook de gele trui bemachtigde mag Schelling maandag wel nog een dag in de trui met de rode bollen rijden.

LEES OOK: Haagse Schelling verovert bolletjestrui in allereerste touretappe