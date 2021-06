Bewoners Haagse Marktweg ziek van nederlaag Nederlands elftal

In de zelfbenoemde mooiste Oranjestraat van Nederland, de Marktweg in Den Haag, zijn de bewoners 'helemaal vergald' van de uitschakeling van het Nederlands elftal. 'Liever met 2-0 van Portugal verliezen in een goeie pot dan op zo'n manier van Tsjechiƫ', vindt een jonge man. 'Ze waren gewoon slecht', moppert een ander.

Daarover zijn de meeste bewoners het eens. De rode kaart voor Matthijs de Ligt vinden ze hier niet terecht, maar dat was niet het enige probleem: 'Het was gewoon heel matig'. En een oudere bewoner voegt toe: 'We begonnen nog met vier corners, maar achteraf is het verdiend voor de Tsjechen.'

Maar naast het balen over de uitschakeling is er ook de trots op de straat. Dezelfde oudere bewoner zegt: 'Kijk wat mijn zoons hier gedaan hebben. De mannen, de vrouwen, de rest van de familie. Transvaal hebben we in het licht gezet. Ik ben zo trots op al die gasten hier, zo supertrots.' Hij maakt een wijds armgebaar naar de enkele tientallen mensen die ondanks de druilerige regen toch op straat zijn.

'Nog weekje laten hangen'

De Marktweg was begin juni al totaal versierd met oranje vlaggen en spandoeken. De bewoners deden er een maand over om de gevels te bekleden met oranje bouwzeil en met maar liefst 29 kilometer aan vlaggetjes. De versiering gaat er ook niet meteen af. 'Ik denk dat we het nog wel een weekje laten hangen', aldus enkele bewoners, 'en dan volgend jaar november bij het WK, de sneeuw maakt niet uit, dan doen we het weer.'

