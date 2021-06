Dronken feestbeesten zorgen voor drukte op spoedeisende hulp: 'Was weer als vanouds'

'Eigenlijk was het weer als vanouds', zegt Frans de Voegt van de spoedeisende hulp van het Haagse ziekenhuis. 'Tijdens corona waren er heel weinig mensen die onder invloed waren van alcohol en de straat op gingen. Daardoor waren er ook weinig vechtpartijen 's nacht en nu zie je dat eigenlijk sinds vorig weekend weer toenemen.'

'Mensen vallen van hun fiets af als ze gedronken hebben en we zien wat meer vechtpartijen', legt De Voegt uit in West Wordt Wakker. De laatste weken zien ze bij het HMC sowieso al dat het drukker wordt. 'Bij elke stap om uit de lockdown te komen, neemt het toe. Mensen gaan bijvoorbeeld ook weer meer sporten waarbij er ongelukjes gebeuren.' Daarnaast heeft de SEH nog een staartje van de coronapandemie. 'Mensen komen eerder naar ons toe met benauwdheidsklachten of psychische problemen en dat maakt dat het in totaal gewoon heel erg druk wordt.'

Rustig verlopen stapavond

In Den Haag zaten de cafés afgelopen weekend inderdaad vol, maar de politie heeft geen meldingen van heftige incidenten gekregen. 'Wat opvallend was, was dat veel mensen vroeg dronken waren, waarschijnlijk omdat ze eindelijk weer konden', aldus de woordvoerder. Toch was de uitgaansdrukte niet heftiger dan op een 'normale' stapavond voor corona. 'Er waren wat kleine incidentjes, een belediging hier en een wildplasser daar, maar verder geen bijzonderheden.'

