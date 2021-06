Hardleerse automobilist: Hagenaar achter elkaar in Amersfoort en Alphen dronken van de weg gehaald

Een 48-jarige Hagenaar is tot twee keer toe betrapt op het rijden onder invloed. De man werd vrijdagmorgens bij Amersfoort al aan de kant gezet en had vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ondanks dat zijn rijbewijs werd ingenomen stapte hij toch in de auto, waarna hij op de N11 bij Alphen aan den Rijn opnieuw slingerend langs de kant werd gezet.

De politie in Alphen aan den Rijn kwam de dronken automobilist op het spoor na een melding van een medeweggebruiker. De 48-jarige Hagenaar zou slingerend en langzaam rijdend over de N11 rijden. Agenten gingen direct op pad en konden met hulp van de melder de dronken automobilist snel vinden.

Agenten probeerden de Hagenaar aan de kant te zetten, maar dit bleek nog niet eenvoudig te zijn. De dronken bestuurder had namelijk moeite om de politieauto in een rechte lijn te volgen. Een tweede politiewagen was nodig om achter de dronken bestuurder het verkeer tegen te houden om ongelukken te voorkomen.

Drie nieuwe feiten

Nadat de Hagenaar zijn auto veilig aan de kant had gezet moest hij een blaastest afnemen. Hierbij bleek dat hij te veel had gedronken. De verbazing was groot bij de agenten toen ze merkten dat het niet de eerste keer die nacht was dat de Hagenaar was betrapt. Bij Amersfoort was hij ook al aan de kant gezet, toen met vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed.

De man had daar van de agenten een proces-verbaal en een rijverbod gekregen. Ook werd zijn rijbewijs door de agenten daar al ingevorderd. Ondanks deze maatregelen is de Hagenaar die nacht toch weer zijn auto ingestapt om richting huis te rijden. De politie in Alphen heeft de Hagenaar drie nieuwe feiten ten laste gelegd, namelijk het rijden onder invloed, het rijden tijdens een rijverbod en het rijden met een ingevorderd rijbewijs. De rechter zal moeten bepalen welke straf de dronken automobilist hiervoor krijgt.

