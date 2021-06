Haagse stadsdeel Laak heeft grootste lerarentekort van Nederland

Het lerarentekort neemt op dit moment dermate toe dat er misschien wel schoolsluitingen op de loer liggen. Den Haag, Rotterdam en Amsterdam maken zich daarom grote zorgen. De gemeenten hebben daarom ook samen een brandbrief aan het kabinet gestuurd.

In de grote steden is het lerarentekort tekort al jarenlang enorm. 'Ik vrees dat de uiterst kwetsbare situatie rond de personeelstekorten vermoedelijk nog aanhoudt', schreef wethouder Bredemeijer half juni aan de raad.

Dertig vacatures aan het begin van het jaar

Begin schooljaar 20/21 was de Haagse situatie ook al nijpend. Bij Lucas Onderwijs, de overkoepelende organisatie voor een groot deel van de scholen in Den Haag, stonden dertig vacatures uit.

Dat aantal zal alleen maar oplopen, voorspelt Bredemeijer. 'We zullen er rekening mee moeten houden dat deze situatie aanhoudt, aangezien het lerarentekort een uitdaging van de lange adem is.' De prognoses laten dat ook zien: in 2025 stijgt het tekort in Den Haag naar verwachting nog eens met zo'n tachtig leraren.

'Leraren krijgen onvoldoende bagage mee'

Het lesgeven in grote steden vraagt veel van de leerkrachten', legt Bredemeijer bij West Wordt Wakker uit. Daar horen grootstedelijke uitdagingen bij. ‘Tijdens de opleiding bij de pabo krijgen aankomende leraren onvoldoende bagage mee om grootstedelijke problematiek aan te kunnen.’

Eerder gaf hij al aan dat Den Haag een eigen lerarenopleiding wil starten, waar een andere doelgroep leraren wordt opgeleid. ‘Het is ook een kwestie van rolmodellen', zo legt Bredemeijer uit. 'Als je jongens uit de Schilderswijk - heel gechargeerd - warm kan krijgen voor de pabo, dan heb je een heel ander soort meester.'

Miljarden in twee jaar uitgeven

Het ministerie van Onderwijs heeft 8,5 miljard euro toegezegd voor het onderwijs in heel Nederland. Toch biedt dit volgens de Haagse onderwijswethouder geen structurele oplossing. 'Deze pot met geld moet in twee jaar worden uitgegeven en met tijdelijk geld kun je geen leraren aannemen.'

'We zetten in op extra zij-instromers en extra begeleiding op school. Dus dat geld helpt wel om de leraar te ontlasten. Maar uiteindelijk moeten we echte leraren hebben', besluit Bredemeijer.

Onderzoek naar grote verschillen in stadsdelen

Nog voor het zomerreces van de gemeenteraad presenteert het college een nieuwe update over het plan van aanpak. Ook is er een onderzoek gestart om te kijken waar de grote verschillen in lerarentekort in verschillende stadsdelen vandaan komen.

