Leidse wijkvereniging naar Raad van State om komst LEAD-torens te blokkeren

Voorzitter Hein Dijkerman van de wijkvereniging bevestigt bij mediapartner Sleutelstad de stap naar de Raad van State, nadat er vanuit de buurt eerder al over werd gesproken. 'Wij vinden dat het project in strijd is met het Wijk Ontwikkelingsplan Leiden Noord', zegt hij. Het gaat de bewoners om het grote volume aan nieuwe woningen, de hoogte van de torens, de toename van verkeer en de afname van de leefbaarheid in de wijk, bijvoorbeeld voor spelende kinderen.

Donderdag gaf de gemeenteraad groen licht voor de woontorens. Een flink deel van de oppositie stemde tegen de plannen. Zo vindt het CDA de torens niet passend in de omgeving en noemt die partij het verloop van de participatie 'dramatisch'. Volgens de Partij voor de Dieren voldoet het plan aan geen enkel bestemmingsplan en ook niet aan de Leidse hoogbouwvisie. 'We zijn als raad niet meer dan figuranten in een slechte film', vond raadslid Harbert van der Kaap.

Rechtsbijstand ingeschakeld

Dat er tegen de plannen geprocedeerd zou gaan worden, was overigens al langer duidelijk. Nadat een poging voor een stadsbreed referendum over de plannen sneuvelde, stemde de ALV van de wijkvereniging voor een gang naar de rechter. Verschillende bewoners schakelden de afgelopen tijd ook een rechtsbijstandverzekering in, onder meer vanwege een mogelijke waardevermindering van hun huis.

