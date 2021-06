Bennie (9) ineens doodziek door agressieve hersentumor: 'Vorige maand nog niets aan de hand'

Begin mei begonnen de eerste klachten. Bennie ging dubbelzien. Zijn moeder ging met hem naar de huisarts en werd meteen doorgestuurd naar het HagaZiekenhuis. Een dag later kregen ze al de uitslag: kanker in de hersenstam. 'Ze kunnen in dat gedeelte niet opereren, hij is ook in korte tijd al erg achteruit gegaan. Zijn zicht is aangetast en hij heeft moeite met lopen, waardoor hij al in een scootmobiel zit', vertelt Mijntje. 'Het is zo bizar om te zien, een maand geleden leek er nog niets aan de hand met hem.'

Mijntje zal er alles aan doen om haar neefje te helpen |Foto: Omroep West

In Nederland kunnen de artsen niks meer voor hem doen. 'Het is een agressieve vorm van hersenkanker', zegt Mijntje. Zijn dokters kunnen hem nu alleen behandelen om zijn leven met een paar maanden te verlengen. Maar in Amerika is er een behandeling waardoor hij 15 tot 20 procent meer kans heeft om nog wat langer te leven, vertelt zijn tante. 'Hoe langer hij blijft leven, des te meer kans er is dat ze hem kunnen redden. In Nederland schijnt er al een speciale robot te zijn die dit soort tumoren kan behandelen, maar die zal pas over vijf jaar ingezet gaan worden, zeggen ze. Ik hoop dat dat niet te laat is voor Bennie.'

Chemo en bestraling

Op dit moment krijgt Bennie bestraling en chemotabletten. 'Daarvan gaat zijn haar niet uitvallen en wordt hij hopelijk niet zo heel ziek', zegt Mijntje. 'Met het bestralen proberen ze de tumor in slaap te brengen, zodat wij de tijd hebben om het geld in te zamelen. Als hij in Nederland blijft sterft hij waarschijnlijk binnen het jaar. Voor de familie is het een loodzware tijd. 'Het is verschrikkelijk, ons leven staat op z'n kop', vertelt Mijntje.

Volgens Mijntje weet Bennie niet precies wat er aan de hand is. 'Hij weet dat hij een balletje in z'n hoofd heeft en dat hij daarvoor wordt behandeld. We hebben het in kindertaal uitgelegd. Maar mijn hart breekt als ik naar hem kijk. Ik zal er alles aan doen om hem te helpen, niets doen is geen optie.'

De tijd dringt

Bennie heeft 300.000 euro nodig om naar Amerika te kunnen. De teller staat nu op ruim 200.000 euro. 'Het is geweldig om te zien dat we zoveel steun krijgen. Maar de tijd dringt, we hebben nog een maand om het geld binnen te halen. Aan het einde van de zomer zal Bennie naar Amerika gaan. Er is geen tijd te verliezen.'

LEES OOK: Geld voor baby Jayme bij elkaar, misschien maandag al naar Boedapest