Haags rosarium weer in geur en kleur door Rozenconcours

Welk roos het mooiste is? Die beslissing is dit jaar niet alleen aan de jury, want het publiek mag ook stemmen. Uit zo'n 350 rozenrassen van over de hele wereld mogen bezoekers een favoriete roos kiezen. De rozen zijn nog tot 1 augustus te bewonderen in het Haagse park.

Wethouder Hilbert Bredemeijer is blij dat het concours terug is. 'Het is een prachtig park, echt iets om trots op te zijn. Al zestig jaar komen mensen uit de hele wereld hier naartoe om de rozen te bekijken.'

In de video hieronder verklapt wethouder Bredemeijer wat zijn favoriete roos is: