Chinezen tikken directie ADO op de vingers: 'Haagse vastgoedondernemers weer aan tafel'

De directie van ADO Den Haag moet alsnog gaan praten en onderhandelen met de Haagse vastgoedondernemers Ed Maas en Jeroen Lentze. De bedoeling is dat op die manier meer duidelijkheid ontstaat over hun bod om de club te kopen. United Vansen Sports (UVS), de Chinese eigenaar van ADO, heeft dit maandag in een officiƫle verklaring laten weten.

Met deze verklaring tikt UVS de directie van ADO Den Haag op de vingers voor hetgeen de afgelopen anderhalve week is gebeurd. Maas en Lentze, verenigd in Het Haags Collectief (HHC), zeggen aanwijzingen te hebben dat de ADO-directie er de voorkeur aan geeft om met ICT-ondernemer Ad Nederlof van de internationaal opererende Vanad Group in zee te gaan. De zakenman die in Voorburg is opgegroeid wil de club graag overnemen.

Een week geleden besloten Maas en Lentze zich terug te trekken uit de overnamestrijd. Ze voelden zich afgewezen, terwijl de onderhandelingen nog gaande waren. Ze hadden zelf het idee te worden tegengewerkt. De twee hielden het daarom voor gezien en zeiden Nederlof 'veel succes' te wensen.

Gunstigst

Bij UVS heeft dit tot verbazing geleid. De Chinezen hebben zowel met Maas/Lentze als met Nederlof contact gehad. UVS stelde vast dat het financiële aanbod van de twee vastgoedondernemers het gunstigst is voor alle partijen.

Net als Maas/Lentze kan UVS zich naar eigen zeggen niet aan de indruk onttrekken dat de ADO-directie het voorstel van het duo heeft genegeerd. 'Het ADO-management was niet in staat om ons de voorkeur voor Vanad ten opzichte van HHC uit te leggen', schrijft de Chinese eigenaar.

Schuldenlast

Er wordt vanuit China ook gemeld dat de gang van zaken niet in het belang van de club en de schuldeisers is. Daarom wordt de directie gevraagd een 'ultieme poging' te ondernemen om toch weer met Maas en Lentze om de tafel te gaan zitten.

Het is de vraag in hoeverre dit gebeurt, want de directie voelt zich niet geroepen om aan het verzoek te voldoen. Ze wijst erop dat als onderdeel van het proces de geïnteresseerde partijen onlangs is gevraagd een uitgebreide vragenlijst te beantwoorden en aanvullende documentatie te leveren. Zo zou een helder en gedetailleerd beeld van ieders bod ontstaan. Voordeel hiervan zou zijn dat alle gegevens met elkaar konden worden vergeleken.

Uitgewerkt voorstel

Maas en Lentze hebben hier geen gehoor aan gegeven, verklaart de woordvoerder van de ADO-directie. 'Vanad heeft gereageerd, de andere partij deed dat niet', zegt hij. 'Ook is er geen uitgewerkt voorstel ingediend. Er is dus maar één partij en dat is Vanad.'

Het is de zoveelste ontwikkeling in het zeer tumultueuze overnameproces. UVS beschikt over vrijwel alle aandelen en is graag bereid om die op korte termijn van de hand te doen. Tegelijkertijd kampt ADO met een miljoenenlast aan schulden. De degradatie uit de eredivisie naar de eerste divisie komt het perspectief op een florissante toekomst niet ten goede.

Begroting

Eind mei besloot de rechtbank om advocaat en curator Jeroen Reiziger aan te stellen. Als onafhankelijke herstructureringsdeskundige moet hij voor elkaar zien te krijgen dat de club weer in veilig vaarwater komt. Reiziger speelt om die reden een hoofdrol bij het vinden van de gunstigste overnamekandidaat.

De overnamesom zal zodanig zijn, dat de club weer over een financieel gezonde begroting gaat beschikken. Dit betekent dat het tekort moet worden aangevuld door de partij die de aandelen verwerft. Ondanks dat het allemaal veel langer duurt dan waarop hij aanvankelijk had gerekend, is het volgens Reiziger op dit moment niet aan de orde dat ADO failliet gaat.

