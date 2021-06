Ide Schelling herovert de bolletjestrui op Mathieu van der Poel

Ide Schelling heeft in de derde etappe van de Tour de France de bolletjestrui herovert. De Hagenaar moest de trui zondag nog afstaan aan Mathieu van der Poel, maar leidt na een succesvolle ontsnapping weer in het bergklassement.

Schelling ging er tijdens de derde etappe vandoor met vier andere renners. De Hagenaar had maar een doel tijdens die ontsnapping: een punt pakken voor het bergklassement. Hij was dan ook als eerste boven op de Côte de Cadoual waardoor hij weer de leiding nam in het klassement. Nadat zijn missie was geslaagd liet hij zich weer terugzakken in het peloton.

Schelling pakte zaterdag verrassend de leiding in het bergklassement. In de allereerste Tour de France-etappe uit zijn wielerloopbaan ging hij solo op avontuur en pakte daarbij genoeg punten voor de bolletjestrui. Hij was daarmee de eerste Nederlander in tien jaar die het kleinood mocht dragen.

Van der Poel in het geel

Landgenoot Van der Poel won zondag de etappe met een finish bergop. Daarbij pakte hij genoeg punten om Schelling te passeren in het bergklassement. Omdat Van der Poel ook de leiding pakte in het algemeen klassement, reed de Brabander maandag in het geel. Daardoor mocht Schelling tijdens de derde etappe in de befaamde bolletjestrui koersen. Na de etappe van maandag is de trui echter weer echt in het bezit van de Hagenaar.

