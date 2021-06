Slachtoffer Wennie pakte haar oplichter keihard terug: 'Nu ga je eraan, ik pak je'

Ze dacht haar zoon te helpen met zijn geldproblemen. Maar al snel had Wennie van Vliet door dat ze in een klassieke vorm van WhatsApp-fraude was getrapt. De Maaslandse zat niet bij de pakken neer. 'Ik had zoiets, nu ga je eraan. Ik pak je. Hoe dan ook.' En met succes, want de oplichter kon door opgetrommelde buurtbewoners worden aangehouden en overgedragen worden aan de politie.

Wennie kijkt maandag met lichte schaamte terug op het voorval. 'Ik ben boos en gefrustreerd dat ik dit heb laten gebeuren', zo blikt ze terug op de gebeurtenissen van zaterdag.

'Het begon met een appje van mijn zoon. Tenminste dat dacht ik', vertelt een boze Wennie. 'Hij stuurde: mam ik heb een gênante vraag. Ik schaam me diep, maar ik heb geld nodig. Dus ik zei tegen hem: stuur die facturen maar naar mama en mama maakt dat geld wel over. Dat komt goed. Dus ik heb duizend euro overgemaakt, maar ik had al snel in de gaten dat ik in de maling was genomen.'

Bibberen in de tuin

Wennie deed er vervolgens alles aan om het geld terug te krijgen. 'Ik heb direct met de bank gebeld en met de politie. Maar die kwamen niet. Ze vonden het niet de moeite waard.' De Maaslandse bedacht daarna een plan. 'Ik heb de oplichter hierheen gelokt met een bericht dat ik nog 2000 euro in een envelop in de schuur had gelegd voor hem en dat ik de schuur open zou laten. Ik heb het er met wat mensen over gehad en iedereen had zoiets van: hij komt niet, dat doet hij niet. Maar hij kwam wel.'

Wennie heeft zelf een uur lang op de uitkijk gestaan. 'Bij iedere auto die de straat in kwam dacht ik dat ze het zouden zijn. Ik stond te bibberen in de tuin, maar ik was zo vastbesloten. Eerst wilde ik met mijn koekenpannetje in de schuur wachten, maar de buren vonden dit geen goed idee. Dus ik heb bij hen aan tafel gezeten waar we een goed uitzicht hadden op het einde van de straat.'

Ik pak je, hoe dan ook

En daar zagen ze de oplichter de straat inrijden. 'Hij heeft zijn bus in de straat geparkeerd en is lopend naar mijn tuin gegaan. Wij zijn er direct achteraan gegaan en ik ben ervoor blijven staan tot de politie kwam. Zij hebben hem gearresteerd.'

Ondanks dat de verdachte is aangehouden heeft Wennie de overgemaakte duizend euro nog niet terug. Toch is ze blij met haar actie. 'Het enige wat ik wel een beetje eng vind is dat hij nu weet waar ik woon. Maar ik was zó gefrustreerd dat ik dit echt moest doen. Ik had echt zoiets van: nu ga je eraan. Ik pak je. Hoe dan ook. En dat is gelukt.'

