Terras van Haags café in brand gestoken: 'We moeten door en het komt goed'

Zestig stoelen, twaalf tafels, een bank en plantenbakken. Het ging in de nacht van zaterdag op zondag allemaal in rook op bij een brand bij restaurant Bij Mauce aan de Haagse Theresiastraat. Ook enkele huizen werden ontruimd. Inmiddels is er iemand aangehouden voor brandstichting.

Eigenaar Maurice van der Lans werd midden in de nacht wakker gebeld door de meldkamer. 'Ik lag in een hele diep slaap en dacht: wat is dit joh?.' Hij bekeek de camerabeelden maar zag niets en viel weer in slaap.

De volgende ochtend werd hij wakker gebeld door de recherche en collega's van de overkant met de boodschap: 'Je terras is afgebrand.' Maurice reed met zijn vrouw naar de zaak. 'We dachten eerst allebei dat het alleen een stapeltje stoelen was, maar toen bleek zowat het halve terras afgebrand. Het was best wel een ravage.'

'Niet lullen maar poetsen'

Als een gek zijn ze begonnen met opruimen. 'Het was even niet lullen maar poetsen. De verzekering kwam heel snel. En twee uurtjes later zijn we open gegaan en om twaalf uur zat het terras weer vol. De meeste mensen hebben er helemaal niks van gemerkt. Er was ook geen brandlucht meer', vertelt hij op Radio West.

Gelukkig had Maurice camera's hangen bij zijn zaak. Hij heeft geen idee wie het was. De verdachte is inmiddels aangehouden en heeft bekend, zegt Maurice. De recherche vertelde hem dat het 'een gekke eenmansactie' was.

Brand aangestoken en blijven kijken

Dat is een opluchting voor de horecaondernemer. Want de camerabeelden waren angstig. 'Mijn angst was dat hij het heeft aangestoken met een vloeistof en erbij is gaan zitten en kijken. Is het dan gericht naar mij of naar de zaak?', vroeg de Haagse horecaondernemer zich af.

Inmiddels kan hij het wat relativeren, maar hij baalt ook dat dit gebeurt net na de nieuwe versoepelingen. 'We hebben wel voor hetere vuren gestaan, maar dit was echt een heel heet vuurtje.'

Een heel nieuw terras aanschaffen

Toch blijft hij positief. 'Het is een stoel, een tafel, dat kopen we opnieuw. Ik ga zo naar de groothandel en dan gaan we een heel nieuw terras aanschaffen. We moeten door. En het komt goed', zegt hij positief.

