Opnieuw lekkage in flat Waddinxveen: 'Spullen weer gepakt en terug naar hotel'

Na een kleine week in hotels kon Anouk vrijdag eindelijk weer terug naar haar appartement aan de Limaweg in Waddinxveen. Het flatgebouw met 54 appartementen werd ruim een week geleden ontruimd wegens lekkage. Lang was Anouk er echter niet, want na de regenbui van zondag heeft ze opnieuw haar spullen gepakt. 'Het water kwam weer uit de muren en de lampen naar beneden.'

Het appartementencomplex werd vorige week zaterdag getroffen door een lekkage. De bewoners moesten geëvacueerd worden en brachten een aantal nachten door in hotels in de omgeving. Donderdag werden de eerste woningen vrijgegeven, vrijdag konden de bewoners van de laatste vier appartementen terug naar huis.

Een van de zwaarst getroffen bewoners is Anouk. Zij heeft een appartement op de derde verdieping van het complex. Anouk mocht vrijdag terug naar huis. 'De eerste dagen ging het goed', vertelt ze. 'Maar zondagavond lag ik lekker op de bank te Netflixen toen het begon te regenen. Het duurde niet lang voor het weer begon te lekken. Het water kwam door de muren en uit het brandalarm.'

Lift weer in storing

Niet alleen Anouk werd door de regenbui van zondag getroffen, ook in twee andere appartementen lekt het opnieuw. En de lift bleef niet droog. 'De lift stopt er onmiddellijk mee als er water bij komt. Dus die ging zondag ook weer in storing. Die was door al het water maandagmorgen pas weer gemaakt.'

Anouk is ondertussen helemaal klaar met de situatie. 'Eigenlijk had ik er al geen vertrouwen in dat de problemen zo snel opgelost waren, maar omdat ik ook geen zin had om al die tijd in hotels te blijven wonen, ben ik toch terug naar huis gegaan. Zondagavond heb ik mijn spullen gepakt en ben ik toch weer naar een hotel gegaan.'

Dak leek voldoende dicht

De bewoners konden terug naar huis, omdat de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) het pand heeft goedgekeurd. De ODMH verzorgt voor de gemeente Waddinxveen het bouw- en woningtoezicht. Een woordvoerder van de gemeente vertelt dat de ODMH gecontroleerd heeft of de eigenaar van het pand alle beloofde werkzaamheden had uitgevoerd. 'Tijdens deze controle is geconstateerd dat het dak zodanig geprepareerd was dat deze voldoende dicht bleek te zijn voor een (normale) regenbui.'

Ook alle overige installaties zijn goedgekeurd, zegt de gemeente. 'De eigenaar heeft met netbeheerder Stedin nader onderzoek laten uitvoeren of de hoofdschakelaars konden worden teruggeplaatst. Daarna heeft de eigenaar de installatie in bedrijf laten zetten en nogmaals laten controleren door een installatiebedrijf. Alle appartementen zijn doorgemeten en akkoord bevonden. Hiervan heeft de ODMH ook rapportages ontvangen.' Op basis van deze rapportages is het appartementencomplex vrijgegeven.

Verder onderzoek nodig

De gemeente heeft maandag geen verklaring voor de nieuwe lekkages in het pand. 'De maatregelen zoals getroffen door de eigenaar voldeden aan de eisen die de ODMH had gesteld', zo laat een woordvoerder weten. 'Na de nieuwe lekkage afgelopen zondag is er melding gedaan bij de gemeente/ODMH. De ODMH heeft daarna weer een controle uitgevoerd. Uit deze controle blijkt dat de uitgevoerde reparaties door de eigenaar nog steeds intact zijn.'

De bewoners van drie appartementen slapen de komende dagen opnieuw in een hotel. Volgens een woordvoerder van de gemeente moet de eigenaar van het pand de dakconstructie van de getroffen woningen op de derde verdieping verder onderzoeken. De resultaten van dat onderzoek verwacht de ODMH later deze week.

Weinig vertrouwen in eigenaar

De bewoners hebben weinig vertrouwen in de eigenaar, ondanks dat de man zich volgens sommige bewoners nu wel inzet voor het complex en zondagavond zelf op het dak aan het werk was om met platen de mogelijke gaten af te dekken. Bovendien irriteert het de bewoners dat de huur op 1 juni voor veel appartementen is verhoogd, terwijl er toen al problemen waren in het complex. 'Zelfs de bouwlieden zeggen dat we beter niet terug naar huis kunnen gaan, omdat het hier niet veilig is.'

Eigenaar Mark van den Engel heeft niet gereageerd op vragen van Omroep West over de nieuwe lekkages in het appartementencomplex.

