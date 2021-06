Twaalf jaar cel geëist tegen Hagenaar voor moordpoging in auto

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een celstraf van twaalf jaar tegen Hagenaar Cristian Z. (40), vanwege onder meer een moordpoging in een auto vorig jaar september aan de Hildebrandstraat in Den Haag. Het slachtoffer werd in het gezicht geschoten en uit de auto getrokken. Z. en een handlanger zouden de man voor dood hebben achtergelaten op straat. Het slachtoffer overleefde de aanslag.

'Het ging om een koelbloedige afrekening in het criminele milieu', zei de officier van justitie maandag bij de Haagse rechtbank. 'De verdachte was er ook van overtuigd dat hij het slachtoffer had gedood.' Z. wordt, naast de moordpoging, ook nog beschuldigd van een ontvoering van een andere persoon.

Het slachtoffer van de schietpartij had een financieel conflict met Z. Hij kreeg op 13 september vorig jaar van de verdachte een uitnodiging om het probleem uit te praten op het Lorentzplein in het Haagse Laakkwartier. Daar aangekomen werd hij volgens de officier van justitie meteen bedreigd met een vuurwapen. Het slachtoffer moest gaan zitten op de achterbank van een auto, waarna Z. en de handlanger met hem gingen rijden.

Kogel door zijn wang

Toen ze er achter kwamen dat het slachtoffer geen geld bij zich had, zouden ze besloten hebben hem te doden. Z. schoot hem van dichtbij in de auto in het gezicht, stelde de officier van justitie. Het slachtoffer voelde dat de kogel zijn neus penetreerde en er via zijn wang weer uit ging. De handlanger van Z., een onvindbare man die luistert naar de naam 'Rasta', zou het slachtoffer vervolgens uit de auto hebben getrokken. De beschoten man wist hevig bloedend om 4.00 uur ’s nachts bij een woning aan te bellen. In het ziekenhuis kon worden voorkomen dat hij overleed aan zijn verwondingen.

Z. ontkende de moordaanslag maandag bij de rechtbank. 'Het klopt voor honderd procent niet', zei hij. Volgens zijn advocaat heeft de handlanger geschoten in de auto. Ook staat niet vast dat het geloste schot potentieel dodelijk was, zei de raadsman. Het wapen was immers een gaspistool.

Huisbaas

Cristian Z. zou in 2019 ook zijn huisbaas onder dreiging van een vuurwapen gedwongen hebben om een stukje met hem en drie andere mannen te gaan rijden. Ook met dit slachtoffer had hij een financieel conflict. Hij zou door Z. bij de keel zijn gegrepen, maar dat ontkende de verdachte maandag ook. Over twee weken is de uitspraak.