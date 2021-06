Ruim 700 stageplekken te weinig voor mbo'ers in Leidse regio

In de Leidse regio is een dringend tekort aan stageplekken voor mbo'ers. Dankzij de coronacrisis werden honderden stageplekken plotsklaps niet meer beschikbaar. De studenten hebben die stageplekken nodig om af te studeren. Daarom wordt begin september de eerste online Stagebeurs071 georganiseerd, om zo mbo-studenten kennis te laten maken met bedrijven uit de regio.

'Het is een behoorlijk probleem', zegt Otta Jelsma, voorzitter van mboRijnland, in West Wordt Wakker. 'We praten over zevenhonderd stageplekken. Dat zijn er aardig wat.' Door corona was het in diverse sectoren niet mogelijk om stage te lopen. Veel stages zijn daardoor uitgesteld tot een later moment in de studie, met de hoop dat stages dan weer mogelijk zouden zijn. 'Dat moment is nu aangebroken', zegt Jelsma.

Omdat de stage een verplicht onderdeel van de opleiding is, kunnen studenten die geen stage lopen straks niet afstuderen. 'Via de stage wordt praktijkervaring opgedaan, en die is essentieel om straks aan de slag te kunnen', legt Jelsma uit. De studenten die nu een stageplek hebben weten te bemachtigen, zijn dezelfde studenten die vorig jaar zonder stageplek zaten. Dat betekent dat er voor de nieuwe studenten nu nauwelijks nog plekken beschikbaar zijn.

Stagebeurs071

Stagebeurs071 is een initiatief van Economie071, een gezamenlijke economische agenda van de gemeenten Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. De stagebeurs moet de enorme tekorten het hoofd bieden door erkende leerbedrijven uit de regio te koppelen aan de mbo'ers. 'Het is oplosbaar als we de handen ineenslaan', zegt Jelsma. Hij is enthousiast over de samenwerking die tot stand is gekomen tussen de bedrijven, gemeenten en opleidingen.

'Voor de bedrijven en instellingen zijn de afgestudeerde mbo'ers ook de werknemers van de toekomst. Het zijn hun nieuwe werknemers', besluit Jelsma. Volgens hem kan de beurs een belangrijke rol spelen in het terugdringen van het tekort. 'Ieder initiatief dat daar een bijdrage aan levert omarm ik, dus ook zeker Stagebeurs071.'

