Hier wordt Willem van Oranje vanaf november 2022 elke dag vermoord

De palen zitten in de grond, maar verder is op de TU Delft Campus Zuid langs de A13 nog weinig te zien van het theater dat daar gebouwd wordt. Toch gaat hier in november 2022 de nieuwe musical over het leven van Willem van Oranje in première. Door de coronapandemie liep het project vertraging op, maar producent Rick Engelkes gaat nu volgend jaar starten met de vertolking van de Vader des Vaderlands. De musical gaat minimaal vijf jaar gespeeld worden in het spiksplinternieuwe theater met 1350 stoelen.

Theater- en filmproducent Rick Engelkes produceert de musical over het leven van Willem van Oranje. Voor hem is Delft de logische locatie voor dit historische verhaal, want in 1584 werd de prins in Delft vermoord door Balthasar Gerards. 'Je Maintiendrai', ofwel 'Ik zal handhaven', was de wapenspreuk van Willem van Oranje. 'Daar heb ik in deze coronatijd veel aan gedacht en aan vastgehouden', legt Engelkes uit.

Iedereen kent het einde van het verhaal van Willem van Oranje, maar voor veel mensen is de rest van zijn levensverhaal een stuk onbekender. 'We willen het verhaal van een van de belangrijkste figuren uit onze geschiedenis op zo'n eigentijdse, spectaculaire manier verbeelden dat het je inspireert en energie geeft', vertelde de producent eerder. De prins verloor zijn broers, zijn zoon en uiteindelijk zijn leven.

Vrijheid van geloof, onafhankelijkheid en tolerantie

Engelkes wil al sinds 2014 deze musical maken. Het moet een voorstelling worden 'die je meeneemt naar de tijd waarin iets heel belangrijks in beweging werd gezet: een strijd voor vrijheid van geloof, onafhankelijkheid en tolerantie. Thema's die vandaag de dag nog steeds actueel zijn.'

Door corona zijn veel zaken vertraagd of uitgesteld. Oorspronkelijk zou de musical 7 maart 2021 in première gaan, nu is het november 2022. Het script voor de musical wordt geschreven door theatermakers Geert Lageveen en Leopold Witte. Het is nog niet bekend wie er allemaal mee gaan doen in de nieuwe musical.

