Getroffen woningen na explosie Scheveningen veilig verklaard, bewoners in avond terug naar huis

In de hele straat zijn er ramen van de woningen, waar het busje voor stond geparkeerd, gesneuveld. 'Er is veel schade aan de woningen in de omgeving', vertelde een woordvoerder van de brandweer. De hele dag is onderzoek gedaan naar de woningen, maar aan het einde van de middag liet de brandweer weten dat de huizen veilig verklaard zijn en dat de getroffen bewoners in de loop van de avond weer naar huis kunnen. Tijdens het onderzoek van de brandweer werden de bewoners onder meer opgevangen bij strandtent WIJ.

Een van de bewoners van de getroffen woningen vertelt dat alle ramen van zijn woning gesprongen zijn. 'Er lag echt overal glas, tot in de keuken aan toe', zag hij toen hij heel even zijn woning in mocht. 'Het enige wat nog heel is, is het aquarium. Gelukkig.' De man was zelf op het moment van de explosie even de deur uit. 'Als ik thuis was geweest, had ik nu in het ziekenhuis gelegen.'

Schrikken toen ik thuiskwam

Het slachtoffer is de buurman van de bewoner. 'Hij was dakdekker en hier aan het werk. Vorige week zat hij nog bij ons in de tuin, zaten we plastic uit te zoeken. En dan nu dit. Dat was wel even schrikken toen ik thuiskwam.'

De Haagse burgemeester Jan van Zanen kwam dinsdagmiddag zelf kijken in de Hongaarsstraat. 'Het is een ravage. Maar gelukkig is het goed afgelopen als het gaat om slachtoffers of gewonden. De chauffeur van de bus is wel gewond, maar zo ver ik weet gaat het goed met hem.'

'Helpen als nodig is'

De burgemeester onderbrak de vergadering met de wethouders toen hij hoorde van de explosie. 'Het zag er indrukwekkend uit. Dus ik heb de vergadering onderbroken omdat ik zelf even wilde kijken. Naar de hulpverleners en naar de slachtoffers. We gaan de bewoners die getroffen zijn uiteraard helpen als dit nodig is. Het is nu nog te vroeg om te zeggen of de bewoners wel of niet terug naar huis kunnen, maar als het nodig is dan regelen wij tijdelijke opvang voor de mensen.'

Burgemeester Jan van Zanen laat zich informeren door de hulpverleners op Scheveningen | Foto: Omroep West

Dakdekkers aanwezig

Dat gevoel hebben meer mensen die dinsdagochtend in de Hoogaarsstraat aanwezig waren. Een buurvrouw vertelt dat ze rond 7.30 uur al een gaslucht heeft geroken. In de straat zouden dakdekkers aanwezig zijn en de buurtbewoners denken dat er daarom een gasfles in de bus heeft gestaan.

Foto: Regio15

Volgens ooggetuigen ligt de achterdeur van de ontplofte bus een straat verderop in de Korbootstraat. Door de ontploffing zijn een aantal panden waar de bus geparkeerd stond ontzet, waarbij er schade is aan zowel de gevel als aan de ruiten. De bewoners van de woningen zijn geschrokken, maar zouden ongedeerd zijn.

Verwarde man lopen

Een bewoonster van de straat was thuis op het moment dat de explosie plaatsvond. 'De schrik zit er goed in', zegt ze. 'Ik hoorde een enorme knal en toen ben ik buiten gaan kijken en zag ik dat er een bus helemaal ontploft was en dat er bij ramen in de straat het glas eruit was. Gelukkig hebben wij zelf geen schade, maar andere woningen zijn onbewoonbaar verklaard. Ik zag een verwarde man lopen, die niet in de gaten leek te hebben wat er was gebeurd. Ik kende hem niet, dus ik weet niet of hij daar woont of dat hij daar aan het werk was.'

Een van de andere bewoners lag nog te slapen toen het gebeurde. 'We werden wakker geschud door een enorme dreun door de explosie. We trilden allemaal het bed en de bank af. Het leek op een vuurwerkbom, maar dan tot de macht zoveel. Ik dacht echt dat er een gaslek was. Zo klonk het ook. We zijn gaan kijken en je ziet dat de ramen en kozijnen ontzet zijn. En om de hoek zagen we het busje die helemaal uit zijn voegen was geblazen.'

Beetje doof maar aanspreekbaar

De buurtbewoner zag ook de bestuurder van de bus lopen. 'Dat is een bekende, tenminste een buurman van om de hoek. Hij leek mij redelijk ongedeerd. Wel een beetje doof, maar hij was aanspreekbaar. Volgens mij was het zijn werkbus die is ontploft. Maar hij gaat hier niet meer mee naar zijn werk.'

LEES OOK: Woning zwaar beschadigd na explosie in Den Haag: 'Trilde mijn bed uit'