Oud-trainer Ide Schelling over zijn succesvolle pupil: 'Hij bracht altijd wat extra's'

De 23-jarige Hagenaar en wielertalent Ide Schelling fietst dinsdag voor de derde dag op rij in de bolletjestrui tijdens de Tour de France. Oud-trainer Theo Groen van wielervereniging De Spartaan in Rijswijk is maar wat trots op zijn oud-pupil en volgt zijn voortgang op de voet. 'We hebben wel meer talenten voortgebracht, maar dit is wel een unicum.'

Groen was de trainer van Schelling toen het wielertalent ongeveer 13 jaar oud was. 'Het is heel lastig om in die levensfase al te zeggen: dat wordt een grote. Maar dat er al wat was, was heel duidelijk', zegt Groen. Zoals Schelling tijdens de Tour al lachend en duimen omhoog stekend langs de camera fietst, zo deed hij dat vroeger ook, zegt Groen. 'Ik ken Ide inderdaad als flamboyante persoonlijkheid. Hij is altijd enthousiast. Het komt misschien nonchalant over, maar hij neemt het wel heel serieus.'

Of het de wielrenner lukt om zijn trui te behouden tijdens de bergetappes van komend weekend durft Groen nog niet met zekerheid te zeggen. Wel is hij optimistisch over zijn kansen: 'Ide is een persoon die nog niet helemaal goed z’n grenzen kent, maar ik denk dat hij zeker de bolletjestrui tot aan de eerste bergetappes kan behouden. Het is gewoon een aanvaller en hij gaat ervoor.'

Broedplaats voor jong talent

Bij De Spartaan is het niet de eerste keer dat een van hun wielrenners het tot de hoogste niveaus van de sport schopt. De vereniging lijkt een heuse broedplaats voor jong talent. Ook oud-kampioenen Miranda Vierling, Jet Jongeling en Maria Jongeling trainden bij de club. Een ander oud-jeugdlid die het net als Ide Schelling erg goed doet is Daniek Hengeveld. Zij behaalde eerder deze maand haar eerst overwinning als lid van de Internationale Wielerunie tijdens de GP van Belgrado.

Toch is de prestatie van Schelling volgens Groen uitzonderlijk. De renner was in de jeugd al een opvallende verschijning in het peloton. 'Het is wel iemand die in de wedstrijden altijd wat extra bracht en constant de aanval zocht', legt Groen uit. 'We hebben wel meer talenten voortgebracht, maar het is een unicum dat een oud-jeugdlid de Tour de France rijdt. En natuurlijk telt de manier waarop ook mee: hij rijdt hem niet onopgemerkt.'

