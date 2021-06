Lachgaskoerier mishandeld en beroofd, nog één verdachte gezocht

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 29 juni. Meer zaken zijn hier te vinden.

De lachgaskoerier moet in de nacht van woensdag 21 op donderdag 22 april rond 2.30 uur een bestelling bezorgen in de flat aan de Lisztstraat in Delft. Als hij in het trappenhuis op de vierde etage aankomt, wordt hij daar opgewacht door twee vrouwen.

De flat aan de Lisztstraat in Delft | Foto: Omroep West

Maar er verschijnen ook ineens twee mannen, die hem direct aanvallen. Hij wordt mishandeld en moet onder bedreiging van een vuurwapen spullen afstaan: zijn schoenen, de lachgastanks en het geld dat hij bij zich heeft, 1000 euro. Ook zijn auto wordt meegenomen. Die is later weer teruggevonden.

Drie aanhoudingen

Op 15, 16 en 17 juni zijn de twee vrouwen en één van de mannen aangehouden. Het onderzoek richt zich nog op de vierde verdachte, de tweede man die het slachtoffer aanviel. Het gaat om een licht getinte man van ongeveer 1,60 tot 1,65 lang. Hij droeg een grijze joggingbroek en een zwarte jas met capuchon. Verder had hij een blauw mondkapje op.

De politie hoopt dat iemand denkt weten wie dit is, en is op zoek naar meer informatie over deze gewelddadige beroving.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem