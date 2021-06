HWW Zorg sluit twee verpleeghuizen in Den Haag

HWW Zorg in Den Haag sluit twee verpleeghuizen in Den Haag. Dat maakte de organisatie dinsdagmiddag bekend. De bewoners moeten in september en oktober van dit jaar verhuizen. Het gaat om verzorgingshuizen De Schildershoek en De Stromenhof. De sluiting is volgens HWW Zorg nodig om de organisatie financieel gezond te houden. HWW kan niet aangeven hoeveel bewoners gedwongen moeten verhuizen.

HWW Zorg heeft een turbulente periode achter de rug. Financieel stond de organisatie er enkele jaren geleden zo slecht voor dat een faillissement dreigde. Interim-directeur Jack Tiadens werd ingehuurd om schoon schip te maken en HWW Zorg weer op de rit te krijgen. Dat leidde tot een flinke reorganisatie en de sluiting van het Willem Dreeshuis.

Toen Tiadens enkele maanden geleden vertrok was de organisatie financieel redelijk gezond. Hij sprak toen wel zijn zorgen uit over de huizen van HWW. Die zijn verouderd en opknappen is duur. HWW zegt nu bezig te zijn met - zoals dat officieel heet - 'een vastgoedtransitie'. Dat betekent dat alle huizen onder de loep worden genomen en de organisatie bekijkt of ze open kunnen blijven.

Personeel misschien mee

HWW zegt te hopen dat het personeel van de twee huizen met de bewoners kan meeverhuizen, zodat de bewoners dezelfde gezichten blijven zien. Maar het is niet zeker of iedereen mee kan verhuizen. Het is sowieso niet duidelijk of al het personeel behouden kan blijven. In een verklaring zegt HWW ernaar te streven zoveel mogelijk direct zorgpersoneel te kunnen behouden.

Bewoners van verzorgingshuis De Stromenhof worden verplaatst naar verzorgingshuis Rivierenbuurt dat ingrijpend is verbouwd. Waarschijnlijk kunnen de meeste bewoners van De Schildershoek daar ook naartoe. Wat er met de rest gebeurt is niet duidelijk. HWW probeert ook bewoners die uit het verzorgingshuis Rivierenbuurt moesten verhuizen voor de renovatie, maar die een terugkeergarantie kregen, ook daadwerkelijk daar aan een woning te helpen.

In oktober twee tehuizen leeg

De hele operatie moet in oktober al zijn afgerond, zegt HWW Zorg. In de eerste helft van september moeten alle bewoners van De Stromenhof zijn verhuisd. Mensen die in De Schildershoek wonen dienen daar vanaf half september te vertrekken. Eind oktober moeten de twee tehuizen dan leeg zijn. Wat er dan met de gebouwen gebeurt is nog onduidelijk.

