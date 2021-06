BBQ-vergunning moet vervuiling in Haags Zuiderpark tegengaan

'Kijk hier naar deze broodcontainer', zegt Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. De binnenkant van de container in het Zuiderpark is zwart geblakerd. In de container liggen een barbecue-schaal en verbrande kolen. 'Dit is precies wat het probleem in het Zuiderpark is. Mensen gaan barbecueën en gooien vervolgens de kolen niet in de bakken die ervoor bedoeld zijn, maar hier in deze broodcontainer die daardoor is af gefikt. Ook liggen er kolen in het gras en in de bosjes. Sommige mensen houden zich gewoon niet aan de spelregels die er zijn.'

Dat merkt ook omwonende en lid van de Stichting Zuiderpark Charles Crown. 'Als mensen gaan barbecueën kan het soms heel druk zijn in het Zuiderpark', zegt hij. 'Er wordt weleens gezegd door mensen uit Moerwijk: "Ik zie de rookpluim weer, het Zuiderpark staat in brand." En het is natuurlijk niet erg dat mensen hier komen, want als je hier in de buurt woont en je hebt geen tuin, dan is het Zuiderpark een uitgelezen plek om te barbecueën. Als mensen hun rotzooi gewoon opruimen is er ook niets aan de hand, maar dat gebeurt helaas vaak niet.'

Spelregels

Daarom oppert Hart voor Den Haag om een barbecue-vergunning te gaan invoeren, vergelijkbaar met een visvergunning. 'Mijn voorstel is om te kijken naar de voor- en nadelen van een barbecue-vergunning', zegt Dubbelaar. 'Zodat er strenger gehandhaafd kan worden en iedereen op de hoogte is van de spelregels.'

Om het plan te laten slagen moeten ondernemers in de omgeving van het Zuiderpark erbij betrokken worden, zegt Dubbelaar. Zij zouden de vergunning moeten gaan verkopen. Dubbelaar: 'Dat zou bijvoorbeeld kunnen bij snackbar Het Hapje die bij de twee ingangen van het park zit, de Primera of Ruud's Visboetiek. Het voordeel van een vergunning is dat iedere gebruiker die hier komt barbecueën zich conformeert aan de spelregels. Dat bevestig je als je die vergunning koopt.' Dubbelaar denkt aan een kleine bijdrage die geschonken kan worden aan het project 'Verloot je Zooitje' waarbij jongeren de buurt opruimen.

Handhavers

Dubbelaar erkent dat er ook meer handhavers nodig zijn om ervoor te zorgen dat mensen daadwerkelijk een vergunning kopen. 'Daar doen wij ook voorstellen voor. Er moet bijvoorbeeld een Zuiderpark preventieteam worden opgezet', vindt Dubbelaar.

Crown is hoopvol over het plan van Dubbelaar. 'Misschien gaat het werken', zegt hij. 'Ik vind het in elk geval een leuk voorstel.' Crown vindt het verder belangrijk dat er meer openbare toiletten komen. Nu staan er in het park alleen een paar mobiele toiletten. 'Het is natuurlijk niet leuk als je hier met je gezin zit en er is geen toilet', zegt hij. 'Mensen doen hun behoefte daarom in de bosjes en dat is niet fris.' Het initiatiefvoorstel van Hart voor Den Haag wordt binnenkort in de gemeenteraad behandeld.

Andere voorstellen uit het initiatiefvoorstel:

- Onderzoek doen naar het realiseren van een openbare ondergrondse parkeergarage Zuiderpark

- Vaste camera's plaatsen bij de vijf grote ingangen van het Zuiderpark

- Alternatieven zoeken voor Parkpop dat naar het Malieveld vertrekt

- Bezoekverboden drugsgebruikers

- Stichting Zuiderpark erkennen als bewonersorganisatie

- Onderzoek doen naar het realiseren van een klimbos Zuiderpark

- Realisatie van een openlucht wedstrijdbad

- De aanleg van openbare toiletten

- Meer informatie op denhaag.nl over de kunstenwerken en beeldenroute in het Zuiderpark

- Een Zuiderpark-app ontwikkelen

- Extra toezicht tijdens de zomermaanden

- Structureel handhaven op parkeeroverlast aan de Meester P. Droogleever Foruynweg

LEES OOK: Haagse Zuiderpark hang- en slaapplek voor tientallen daklozen: ‘Drugsnaalden liggen in de bosjes'