Ron Davids terug op Radio West met nieuw programma: Vroeger werd Later

Je eerste vriend of vriendinnetje, je eerste brommer of je eerste passen op de dansvloer in de Marathon. Mooie herinneringen voor veel mensen. Ook bij Ron zelf: 'Toen ik voor het eerst mijn vriendinnetje op pad was, viel mijn brommer in de duinen uit en wilde die niet meer starten', vertelt hij. 'Ik hou ervan om op zoek te gaan naar dit soort verhalen.'

Maar het zijn niet alleen verhalen: Ron Davids gaat ook plaatjes die oude tijden doen herleven, in juli en in augustus als 'Adres Onbekend' met vakantie is.

Ron Davids in 2009 in de oude radiostudio van Omroep West | Foto: Ron Davids

'Radio is het mooiste wat er is'

Naast praten met de reguliere luisteraars is Ron van plan om ook met bekende mensen uit de regio in gesprek te gaan. 'Paul van Vliet is een bekende van me, die man heeft zo veel prachtige verhalen te vertellen. Ook mijn oudste vriend, de 92-jarige Leen Huisman, heeft mooie verhalen die hij kan komen vertellen', aldus Ron.

Vandaag om 12.00 uur is de allereerste uitzending. Het is vijf jaar geleden dat Ron voor het laatst in de studio zat. 'Ik kan niet wachten om weer aan de slag te gaan. Ik vind radio maken gewoon het mooiste dat er is.'

Heb jij een herinnering die je met Ron wilt delen? Mail naar vroegerwerdlater@omroepwest.nl

LEES OOK: Filelezer Cees Quax stopt na 42 jaar bij de ANWB: 'Het verveelt nooit'