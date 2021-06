Vertraging onderzoek geflopte Energieacademie: 'Er ligt nog te veel werk'

Het onderzoek naar het mislukken van het Haagse banenproject de Energieacademie is verder vertraagd. De laatste verwachting was dat het onderzoek in juli klaar zou zijn, maar dat gaat niet lukken. 'Er moet nog te veel werk verricht worden', schrijft burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de gemeenteraad.

Bureau Berenschot voert in opdracht van burgemeester Van Zanen een 'onafhankelijk en diepgravend' onderzoek uit naar de Energieacademie. Het banenproject, dat honderden kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan een baan moest helpen, ging al een jaar na de officiële opening failliet. Slechts zeventien mensen werden begeleid naar werk. Berenschot onderzoekt hoe het zo mis heeft kunnen gaan, welke rol de bestuurders van de stichting en de gemeente hebben gespeeld en of er is gefraudeerd.

In eerste instantie verwachtte Berenschot dat half mei de eerste resultaten van het onderzoek beschikbaar zouden zijn. Maar die verwachting werd al snel bijgesteld, omdat de onderzoekers de eerste weken niet bij de financiële administratie van het project konden. Maar ook begin juli is onhaalbaar voor de onderzoekers.

Fraudeonderzoek

'Op grond van nader overleg met het onderzoeksbureau is mij gebleken dat nog steeds nieuwe informatie beschikbaar komt die moet worden beoordeeld en nader moet worden onderzocht', schrijft Van Zanen. 'Ook zijn (forensische) analyses nog gaande.' Daarmee doelt hij onder meer op het fraudeonderzoek dat door Berenschot is uitbesteed aan deskundigen.

Van Zanen: 'Het is spijtig te constateren dat de voortgang van het onderzoek wordt belemmerd door het feit dat de informatie verbrokkeld, fragmentarisch en nog iedere dag beschikbaar komt. Tegelijkertijd gaan wat mij betreft kwaliteit en zorgvuldigheid boven snelheid. Gezien de hoeveelheid werk die nog verricht moet worden, inclusief het zorgvuldig toepassen van hoor en wederhoor, onderschrijf ik de constatering van het onderzoeksbureau dat de aanpassing van de planning onvermijdelijk is.' De burgemeester gaat er nu vanuit dat het onderzoek vlak na de zomervakantie klaar is.

De Energieacademie moest in twee jaar tijd 560 kwetsbare jongeren en bijstandsgerechtigden aan het werk helpen door ze een vak te leren. Hiervoor maakte de gemeente 1,3 miljoen euro vrij. Maar een jaar na de opening is het geld op, is de stichting Energieacademie failliet en zijn slechts zeventien mensen aan een baan geholpen. Ondertussen klinken er verwijten van mismanagement, belangenverstrengeling en zelfverrijking van bestuurders en medewerkers. Ook wethouder Bert van Alphen (GroenLink) is flink onder vuur komen te liggen, omdat hij de gemeenteraad onvoldoende informatie zou geven en hij de rol van de gemeente kleiner maakte dan hij daadwerkelijk is. De curator van de Energieacademie vindt dat de wethouder 'verantwoordelijk' is voor het faillissement. Een diepgravend en onafhankelijk onderzoek van Berenschot moet boven tafel krijgen wat er mis ging en of er sprake is geweest van fraude of andere strafbare feiten.

