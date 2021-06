Studenten TU Delft behalen primeur met eerste vliegende waterstofboot

Een groep vindingrijke studenten van de TU Delft heeft een bijzondere primeur te pakken: ze hebben 's werelds eerste vliegende waterstofboot in elkaar gezet. Volgende week doet het team achter de Hydro Motion waterstofboot mee aan het wereldkampioenschap op de open zee in Monaco. Teamlid Tim Kaasjager legt in West Wordt Wakker uit hoe deze futuristische uitvinding werkt, en wat het belang van de waterstofboot is.

De Hydro Motion ziet eruit als een soort catamaran, maar dan zonder zeil en met drie drijvende delen. Eigenlijk een trimaran dus. De drie bemanningsleden die de boot besturen zitten in het middelste deel, waar ook de meeste techniek achter de waterstofboot zit. Deze week lukte het het team voor het eerst om de boot ook echt te laten vliegen. 'Het heeft wat testen gekost, maar we zijn heel blij dat het soepel is verlopen en dat we nu een vliegende boot hebben', zegt Tim Kaasjager.

Het team achter de vliegende boot bestaat uit twintig studenten van de TU Delft vanuit verschillende opleidingen. Het multidisciplinaire team had nog nooit eerder een dergelijk project ondernomen, waardoor de beginfase vooral bestond uit het opperen van talloze ideeën en het maken van de eerste berekeningen. 'Dan wordt gekeken of het haalbaar is. Als dat zo is, en het ook een uitdaging is, gaan we het doen', zegt Tim trots.

Duurzaamheid in de maritieme sector

De boot vliegt op dezelfde manier als vliegtuigen dat doen. Naarmate de boot sneller gaat raast de wind langs de vleugels. Door de hoek van de vleugels bij een bepaalde snelheid te draaien, wordt die wind omlaag geforceerd. Zo ontstaat een drukverschil onder de vleugels. Dat drukverschil tilt de boot de lucht in, net zoals bij een vliegtuig.

Hoewel het team razend enthousiast is dat de boot kan vliegen, was dat niet de focus van hun onderzoek. Volgens Tim is de boot vooral bedoelt om de potentie van waterstof te demonstreren. 'Dat hij vliegt is een toffe prestatie, maar we willen vooral laten zien dat er heel wat mogelijk is op het gebied van duurzaamheid in de maritieme sector. We hopen daarmee ook onze partners, die ons hebben gesponsord, te inspireren.'

Tijdens het wereldkampioenschap op de open zee van 8 en 10 juli moet de Hydro Motion waterstofboot laten zien wat hij in zijn mars heeft.