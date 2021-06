Filelezer Cees Quax stopt na 42 jaar bij de ANWB: 'Het verveelt nooit'

Het verhaal van Cees begint in 1979, wanneer hij na zijn verplichte dienstperiode gaat solliciteren om aan een baan te komen. Zo komt uit terecht op de afdeling Centrale Informatie van de ANWB. Op die hectische werkplek leert Cees de fijne kneepjes van het vak.

'Het is eigenlijk de beste plek waar je kan binnenkomen', zegt Cees in het radioprogramma West Wordt Wakker. 'Ik moest telefonisch vragen beantwoorden van ANWB-leden. Dat ging echt alle kanten op: van verzekeringen tot routes plannen. Je kreeg dus een hele grondige opleiding. Topografie, verzekeringskennis, persoonsdocumenten: al dat soort zaken. Toen kwam dit voorbij, en de rest is geschiedenis.'

Verveelt nooit

Voor wie zelf in de file staat, is het misschien lastig om te bedenken dat er mensen zijn die zich daar graag de hele dag mee bezighouden, maar wat Cees betreft is niks minder waar. 'Er gebeurt op een dag dermate veel bijzonders dat het altijd wel anders en spannend is. Je bent altijd met media of met deadlines bezig. Je werkt een beetje onder druk, maar het verveelt nooit.'

Zeker voor de opkomst van de moderne techniek was het vergaren en doorgeven van de verkeersinformatie een hele klus. 'Toen ik begon werden meldingen telefonisch door de wegenwacht en politie doorgegeven, maar heel veel wist je gewoon niet. Door de loop der jaren zijn er dankzij de techniek en allerlei smart-oplossingen nog maar weinig wegen in Nederland waarvan we niet weten of het stilstaat of langzaam rijdt.'

Het vertrek van Cees lieten we als Omroep West niet ongemerkt voorbij gaan:

Nu zijn laatste dienst erop zit, voelt het voor Cees toch allemaal nog een beetje onwerkelijk om met pensioen te gaan. 'Toen ik er een jaar geleden aan begon te denken, was het nog een stip aan de verre horizon. En nu is het om de hoek. Het feit dat ik morgen niks meer hoef, voelt wel een beetje gek', zegt de filelezer.

Terugkijkend op zijn carrière weet hij ook nog altijd waar geregeld de meeste files staan in onze regio, en dat reisadvies is dan ook zijn laatste bijdrage als filelezer: 'De A4 is altijd een enorm knooppunt. Die kan ik wel dromen. De veranderingen in de omgeving van Zoeterwoude hebben we ook gevoeld, daar stond het bijna dagelijk vast. De A4/A13 tussen Rotterdam en Den Haag is zelfs een van de drukste stukken van heel Nederland. Daar staat het ook dagelijks vast.'

