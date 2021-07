Jurassic Park in Den Haag, vijftig dino's bestormen World Forum

'World Of Dinos' is een reizende attractie, die tot nu toe alleen in grote hallen en evenementencomplexen te zien was. Producent Hillenaar Events uit Leiderdorp kocht ooit deze animatronics en reist er nu mee rond als een soort dinocircus. Voor de organisatie is World Forum wel een atypische locatie. Mariska van den Hout van het bedrijf denkt dat het wellicht aan corona te danken is dat deze attractie nu op deze plek te zien is. 'Het is de eerste keer dat we te zien zijn in een congresruimte', vertelt zij. 'Normaal staan de agenda's bomvol, maar nu niet. Dus wij zijn in dat gat gesprongen en kregen de kans om het op deze bijzondere locatie op te bouwen. En dat was heel spannend. De vraag of het allemaal wel zou gaan lukken. Het was echt passen en meten, maar het is gelukt'.

De meeste dino's staan in de foyer van het gebouw, dat met theatrale verlichting en decors is veranderd in een duistere jungle vol geluiden. Ook de onderwaterwereld is vertegenwoordigd: tijdens je wandeling ontdek je een soort immens aquarium, met daarin de plesiosaurus en de mosasaurus. Die laatste kon in werkelijkheid vijftien meter lang worden. Resten van het dier zijn ook in Nederland gevonden. 'Die hele indeling van continenten was toen natuurlijk anders. Maar hij is overal aangetroffen', vertelt Van den Hout. Dus niet alleen in wat nu Noord-Amerika of Australië is, maar ook bij ons in de buurt.

Foto: World Of Dinos

Mariska van den Hout is een klein beetje een dino-expert geworden door het organiseren van deze expositie. De tekstborden met informatie over de dieren en de activiteiten voor kinderen ontwikkelde zij samen met een paleontoloog.

De T-rex op het podium

De plafonds in World Forum zijn lager dan in de meeste evenementenhallen, waardoor de dino's volgens Van den Hout indrukwekkender zijn en groter lijken. Dat leverde ook creatieve invullingen op, want voor de drie grootste toppers was geen plek in de hal. De carnotaurus, de brachiosaurus en de T-rex zijn op ware grootte, dus te hoog voor de foyer. Zij kregen daarom een plek op het podium van de Koning Willem-Alexanderzaal. Het is de eerste keer sinds de start van dit evenement dat ze op een podium staan in een theaterzaal. Een plek waar de bezoeker kan plaatsnemen in de pluchen stoelen om ze van een afstandje eens goed te observeren. Van dichtbij kan trouwens ook, maar dan beginnen ze wel meteen te brullen. De dino's zijn alert op beweging. Zodra je in de buurt komt laten ze merken dat ze je hebben gezien.

'World Of Dinos' is er tot en met 29 augustus in het World Forum The Hague.

LEES OOK: Het verhaal van een dinoschedel in Delft: 'Wij maken van een collectiestuk een individu