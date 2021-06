De opmars van de Delta-variant in de regio: 'Gevaccineerden denken dat ze klaar zijn'

Het gaat de goede kant op met de coronacijfers en het kabinet laat de teugels dan ook ruimschoots vieren. Toch zijn er zorgen over de oprukkende Delta-variant, die volgens het RIVM deze zomer de meest voorkomende coronavariant zal zijn. Dat kan in het najaar ook binnen de regio tot een nieuwe brandhaard leiden. Hoe staan we er momenteel voor?

De Delta-variant is inmiddels ook aangetroffen binnen de regio. Voor alarmerende situaties leidt dit vooralsnog niet, al is men bij de GGD Hollands Midden uiteraard alert. 'Iedere verspreiding baart ons zorgen', zegt GGD-woordvoerder Carin Boon. 'De Delta-variant is voor ons weer 'een variant', waarbij de maatregelen gewoon werken. De vaccins werken en de bron- en contactonderzoek-maatregel zijn hetzelfde als bij de andere varianten.'

Boon zegt niet extra ongerust te zijn, wel is het zo dat deze variant zich sneller kan verspreiden. 'Maar als je anderhalve meter afstand houdt, is dat voldoende om verspreiding te voorkomen', aldus Boon.

Door versoepelingen heeft virus vrij spel

En daar gaat het wat corona-expert en lid van het Red Team Wim Schellekens betreft al snel mis. Hij vindt het niet verstandig van het kabinet om de sluizen meteen weer open te zetten nu het aantal besmettingen in rap tempo daalt. 'Die maatregelen in coronatijd waren bedoeld om besmettingen te voorkomen en om de ziekenhuizen te ontlasten', zegt de voormalig huisarts en hoofdinspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 'Dat doel is bereikt. Nu die maatregelen grotendeels zijn afgeschaft, zie je wat er gebeurt: stadions, discotheken en winkels gaan weer open. We hebben een vakantiegevoel, een vrijheidsgevoel van: het is voorbij.'

Is dat erg? 'Ja, dat is erg. Dat betekent dat het virus onder de niet of deels gevaccineerden vrij spel heeft. De vaccinatiegraad is zodanig, dat nu 60 procent één prik heeft en 30 procent twee prikken. Een grote groep is dus nog niet of slechts deels beschermd. Daar komt nu de Delta-variant bij, die zit al op 30 tot 40 procent in Nederland en is 60 procent besmettelijker dan de vorige varianten. Dus je hebt veel minder contact en minder virusdeeltjes nodig om te besmetten. Je ziet het in het Verenigd Koninkrijk, het gaat razendsnel en daar neemt het aantal ziekenhuisopnames ook al weer toe.'

Geen exacte cijfers over Delta-variant binnen de regio

Woordvoerder Mariëlle Bakker van Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) zag het aantal ziekenhuisopnames in de regio meteen na ingang van de vaccinatiecampagne zienderogen afnemen. 'Vaccinatie had meteen een positief effect op de daling van patiënten op de afdelingen en de ic's. Die vaccinatiegraad in combinatie met de anderhalve meter afstand is dan ook de boodschap om de Delta-variant het hoofd te bieden. Ook het vaccineren van jongeren kan daarin een grote rol spelen. De vaccinatiebereidheid blijkt onder hen in elk geval groot, met de zomervakantie in het vizier.'

De GGD heeft geen exacte cijfers paraat over toename van de Delta-variant binnen de regio. 'Wij analyseren niet alle testafnames op deze Delta-variant. Die zogeheten 'kiem surveillance' gebeurt landelijk niveau door het RIVM. Wij weten alleen of iemand positief is, niet wie welke variant heeft. Op basis van toeval komen we er soms achter dat een bepaalde variant rondgaat in de regio. Zodoende weten wij dat de Delta-variant is aangetroffen.'

Ook na vaccinatie kun je besmet raken en het virus overdragen

Woordvoerder van de GGD Haaglanden Marcel Baas laat weten dat besmetting met de Delta-variant tot op heden beperkt is gebleven tot losse, individuele besmettingen. 'Ook is het een aantal keer aangetroffen bij terugkerende reizigers. De personen in kwestie zijn, zoals altijd in het geval van positieve besmettingen, in quarantaine gegaan. Het is natuurlijk een goede zaak dat veel mensen zijn gevaccineerd en daarmee in belangrijke mate beschermd tegen de huidige mutaties van het virus.'

Ik wil geen onderdeel zijn van de besmettingsketen. Die notie is er in Nederland niet. Gevaccineerden denken dat ze klaar zijn - Wim Schellekens, corona-expert en lid van het Red Team.

Wat Schellekens betreft speelt ons gedrag een belangrijke rol, al lijkt niet iedereen daar mee bezig zoals tijdens de eerste golf begin 2020. We zijn er dan ook nog niet. 'Je moet je realiseren dat je nog besmet kunt raken, ook al ben je gevaccineerd. En je kunt anderen besmetten.' Zelf draagt hij daarom nog steeds een mondkapje in de winkel, ook al hoeft dat niet meer, en houdt hij afstand. 'Ik wil geen onderdeel zijn van de besmettingsketen. Die notie is er in Nederland niet. Gevaccineerden denken dat ze klaar zijn.'

GGD klaar voor coronapiek in het najaar

De corona-expert voorspelt dan ook nieuwe brandhaarden na de zomer, zeker op plekken waar mensen op elkaar wonen en bij mensen die niet gevaccineerd zijn. Daarom pleit Schellekens ervoor, naast vaccineren, ook maximaal in te zetten op bron-en contactonderzoek, met ondersteunde en niet-vrijblijvende isolatie en quarantaine: de kerntaak van de GGD bij epidemiebestrijding. 'Alleen zo kunnen we brandhaarden die ontstaan direct de kop indrukken.'

Op die verwachte piek in het najaar, de zogenaamde vierde golf, zegt GGD-woordvoerder Boon goed te zijn voorbereid. 'Er zijn dan al heel veel mensen gevaccineerd. Bovendien word je minder ziek.' Maar ook Boon wijst er net als Schellekens op dat dit niet betekent dat je niet ziek kunt worden of anderen niet kunt besmetten. 'We houden dus wel rekening met een piek, maar we verwachten dat die minder hoog zal zijn dan vorig jaar. Het is nu wat lastig te zeggen, het hangt af van de cijfers tegen die tijd. Maar we staan klaar. Ik verwacht dat we het beter aankunnen dan vorig jaar.'

