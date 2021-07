Jan van Zanen een jaar burgemeester van Den Haag: 'Ik ben er voor iedereen'

Hij loopt voor het eerst van z'n leven over de Haagse Markt. Wordt dan meegenomen naar het café. Aan een tafeltje daar, is het 'een ultieme Hagenees', iemand die hier al zestig jaar een kraampje heeft, die Jan van Zanen in vertrouwen neemt. Of hij loopt op Kijkduin of het Noordeinde als iemand hem even aanschiet. Tijdens een kop koffie op het Plein. 'De rode draad?', vraagt de man die nu precies één jaar burgemeester van Den Haag is, aan zichzelf. 'Het contact met mensen. Ik ontmoet zoveel mensen die allemaal betrokken zijn bij de stad.'

Het is het mooiste van zijn functie, vindt Jan van Zanen. Contact hebben met mensen. Inwoners van Den Haag die hem even aanspreken, ook als hij 'niet in functie is' - voor zover dat kan voor een burgemeester - en op de fiets door de stad rijdt.

Toch was dat niet makkelijk het afgelopen jaar. Echt contact leggen met de Hagenaars en Hagenezen. Vanwege de coronacrisis gingen mensen vaak verborgen achter mondkapjes. Een hand schudden, een klopje op de schouders geven: het mocht niet. 'Terwijl ik dingen met mensen wilde doen, moest ik alleen maar dingen verbieden. Neem de herdenking van het bombardement op het Bezuidenhout. Daarbij kwamen in de Tweede Wereldoorlog 550 mensen om het leven. Dat is echt wel een ding. Nu stond ik daar niet met honderden mensen, maar met één mevrouw. Vlaggetjesdag, Prinsjesdag. Het ging niet door. Ik hoop echt dat dit komend jaar beter wordt.'

'Snelcursus Den Haag' gekregen

Neemt niet weg dat Van Zanen in dat jaar een 'snelcursus Den Haag' heeft gekregen, zoals hij het zelf noemt. Kreeg hij op vrijdagavond een dikke stapels dossiers mee naar huis om in het weekeinde door te nemen, dacht hij: 'Kreeg ik gisteren ook niet zo’n pak papier?.' Was het vorige week.

In zijn eigen woorden: een rollercoaster. Corona, de drukte op Scheveningen, een paar ernstige steekincidenten waarbij ook doden te betreuren vielen, grote branden – zoals die in de nacht van 20 mei in de Wouwermanstraat.

Dat terwijl hij als oud-wethouder van Utrecht en oud-burgemeester van Amstelveen én Utrecht toch echt wel wat is gewend. Toch is Den Haag 'heftiger en intenser' dan zijn vorige gemeente. 'Los nog van de maat.' Bijvoorbeeld vanwege de enorme hoeveelheid demonstraties hier. 'Dat is manoeuvreren.' En het feit dat hier veel andere overheden en autoriteiten en ambassades zitten. Die bemoeien zich – op de achtergrond – met Den Haag. Of willen iets. Een ambassadeur die zelf een telefoontje pleegt naar de burgemeester om te vragen of een poller net iets anders kan worden geplaatst? Zonder het voorval te bevestigen: 'Ik heb Wim (Deetman, red.) en Jozias (van Aartsen, red.) over dit soort dingen gesproken. Die moesten lachen. 'Wen er maar aan', zeiden ze.'

Inval in stadhuis

Dát in een stad en politieke omgeving die zelf ook flink wat heeft meegemaakt, de periode kort ervoor. Een inval in het stadhuis omdat het Openbaar Ministerie twee wethouders – Richard de Mos en Rachid Guernaoui - verdenkt van deelname aan criminele organisaties, corruptie, omkoping en schending van het ambtsgeheim. Een burgemeester – Pauline Krikke – die opstapt na een kritisch rapport over de vonkenregen op Scheveningen. Een interim voorganger – Johan Remkes – die zegt dat er op het gebied van integriteit in het stadhuis drastische verbeteringen nodig zijn.

Aan dat laatste werkt hij op dit moment hard, verzekert Jan van Zanen. De gedragscodes voor de gemeenteraad en wethouders zijn herzien, er zijn raadsconferenties gehouden, in werkgroepen van raadsleden en wethouders wordt erover gesproken. Verder komt er nog een digitaal register van alle Wob-verzoeken en licht wethouder Anne Mulder alle grote bouwprojecten door. 'Ik heb hier veel tijd aan besteed. Er zijn echt stappen gezet.'

Nevenfunctie wethouder

Toch viel het woord integriteit vorige week weer, in een debat over een nevenfunctie van Liesbeth van Tongeren. De GroenLinks-wethouder duurzaamheid wilde commissaris worden bij Energie Beheer Nederland, een staatsbedrijf dat zich onder meer bezighoudt met het winnen van aardgas.

Ongepast, vond vooral de oppositie in de raad. Volgens de burgemeester was er technisch niets mis mee. Het mocht volgens alle huidige regels. Het was netjes in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders besproken. Daar zag men geen problemen. Er was geen sprake van financiële afhankelijkheid, bijvoorbeeld. Dat punt verdedigde hij ook met verve in een debat. 'Ik heb mijn stem verheven.'

Veel begrip voor besluit

Uiteindelijk schreef Van Tongeren vrijdag toch een brief aan de raad dat zij na het nog eens 'wegen van alle bijdragen van de politieke partijen' afziet van de betaalde bijbaan.

Blijft natuurlijk wel de vraag overeind of hoewel het procedureel mocht, de ambitie van de wethouder politiek wel handig was. Van Zanen wikt zijn woorden. 'Ik heb heel veel begrip voor wat de wethouder nu heeft besloten', zegt hij.

De Haagse politiek is harder

Die raad, trouwens, is ook heel anders dan Utrecht. Daar zijn de politici erg academisch. Hoog opgeleid. Met veel mensen van buiten de stad. Hier in Den Haag zitten er meer mensen uit brede lagen van bevolking in. 'Daarmee is ie ook wat harder, directer. Er is een ander taalgebruik.' Het idee dat Den Haag uniek is omdat soms wordt geprobeerd om de Tweede Kamer na te spelen, herkent Van Zanen iets minder. 'Dat zie je in meerdere gemeenteraden. En het weegt niet op tegen het feit dat hier echt raadsleden zijn die midden in de samenleving staan.'

Contact met mensen, vindt Van Zanen dus de mooie kanten van zijn werk. Maar die baan heeft ook een keerzijde. De dodelijke incidenten, bijvoorbeeld. De steekpartijen op het strand en de Rijswijkseweg, de tragische dood van de 23-jarige Renée in de Doorniksestraat. Of die al genoemde brand in de Wouwermanstraat. 'Vreselijk. Natuurlijk: er is niemand overleden. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Die avond in de tramremise, waar we een informatiebijeenkomst hadden voor de betrokkenen: wat een ontreddering.'

Op de grens van wat mag

Dan zijn er nog de situaties waarbij hij soms op de grens van wat nog kan en mag moet opereren. Bij die brand in de Schilderswijk, sprak hij de betrokkenen ook toe: 'Ik kom jullie helpen, niet om je te registreren.' Van Zanen: 'Ik ben van openbare orde en veiligheid én burgervader.'

Dat betekent dus dat hij soms moet praten met mensen waarvan anderen zich zouden kunnen afvragen of dat verstandig is. 'In beginsel ben ik voor iedereen beschikbaar', zegt hij. 'Ik kan me niet altijd veroorloven om te zeggen: 'Daar zit een vlekje aan'. Ik laat me ook niet zo maar zeggen dat mensen niet deugen.'

Bruggen slaan

De komende jaren wil hij doorwerken aan de drie punten die hij bij zijn aantreden voor zichzelf ook al tot prioriteit had benoemd. Openbare orde, veiligheid en ondermijning. Vertrouwen herstellen tussen burger en overheid. En bruggen slaan – hoe moeilijk en ingewikkeld ook – tussen de verschillende wijken en bevolkingsgroepen in de stad. Bij dat laatste komen zijn ervaringen tot nu toe goed van pas. Die ervaringen van de markt, Kijkduin, het Noordeinde en het Plein. 'Mensen ontvangen je overal hetzelfde. Of dat nu bij wijze van spreken aan de Jan Luykenlaan, Laan van Poot of Van Hoytemastraat is. Dat verrast me. En maakt mijn vak zo mooi.'