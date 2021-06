Geen grote feesten meer bij Leidens Ontzet, wel varende bands en dj's

De gemeente Leiden gooit de viering van het Leidens Ontzet flink op de schop. Zo mag er buiten geen versterkte muziek meer worden gedraaid en zijn grote feesten dus verleden tijd. Wel varen er boten met bands en dj's door de grachten en is er op een locatie buiten de binnenstad een jongerenfeest. Dus op 3 oktober liggen er geen pontons meer op de Nieuwe Rijn met grootse feesten, maar worden de feesten al varend verspreid. 'Er moest iets veranderen, want het werd te druk', licht wethouder Yvonne van Delft de aanpassingen toe.

In de binnenstad werd het de afgelopen jaren keer op keer te vol tijdens Leidens Ontzet. Die enorme drukte zorgde voor veiligheidsproblemen. In een eerdere discussie in de gemeenteraad werd duidelijk dat de Leidse politiek het nodig vindt om de viering af te schalen. Daarom is er ingezet op een kleinschaligere viering en meer spreiding door de stad.

'Vorig jaar was de viering heel klein vanwege corona, en nu we de draad weer oppakken is het een mooi moment om het anders te doen', meldt Van Delft. Ze houdt nog wel een kleine slag om de arm. 'We verwachten dat het met corona goed blijft gaan. Mocht iedereen toch met nieuwe varianten terugkomen van vakantie waardoor het kabinet een nieuwe lockdown instelt, moeten we het plan natuurlijk omgooien. Maar vooralsnog gaan we daar niet van uit.'

Wel live-muziek, geen versterking

Cafés krijgen dit najaar geen evenementenvergunning. 'Ze mogen wel buiten bier tappen en ook live-muziek spelen, maar dus niet versterkt', zegt Van Delft tegen mediapartner Sleutelstad. 'De grote optredens varen door de stad over de grachten. Daar hebben we er genoeg van, dus dat komt goed.' Door de optredens te spreiden over de grachten, hoopt ze dat de mensen zich ook gelijkmatiger over de stad verdelen.

Op de avond van 2 oktober is er een feest voor jongeren. 'We hebben nog geen leeftijdsgrens bedacht, en we zoeken ook nog een locatie', vertelt de wethouder, die desondanks verwacht dat het een succes wordt. 'We nemen het begrip jongeren vrij breed, dus er wordt ook alcohol geschonken.' De overige elementen van het Leidens Ontzet, het minikoraal, de reveille, de taptoe en de optocht, gaan wel gewoon door.

Open feest

De stad krijgt geen afgeschermde gebieden meer. 'In 2019 was het gebied rond de Nieuwe Rijn een soort evenemententerrein met hekken en controleurs bij de ingangen. Dat willen we niet meer: Leidens Ontzet moet een open feest zijn.' Natuurlijk blijft de gemeente wel in de gaten houden dat het niet te druk wordt op bepaalde plekken. 'In het uiterste geval kunnen we delen van de stad afsluiten voor nieuwe bezoekers. We moeten natuurlijk de veiligheid van iedereen garanderen.'

De gemeente draait dit jaar op voor de kosten. 'Het is een zwaar jaar geweest voor de horeca', vertelt Van Delft. 'Die sector alleen kan de verantwoordelijkheid voor de veiligheid in de stad niet dragen. Als er heel veel mensen komen, moeten die op verschillende plekken iets te doen hebben. Daarom neemt de gemeente de organisatie op zich.' Maar de wethouder is niet van plan om de komende jaren te blijven betalen voor de festiviteiten. 'Dat is niet de bedoeling.'