Lekkende gasfles vermoedelijk oorzaak van explosie in busje

Een lekkende gasfles is vermoedelijk de oorzaak geweest van de explosie in een bestelbus die dinsdag in de Hoogaarsstraat stond in Scheveningen. Volgens de politie vond de explosie mogelijk plaats doordat het gas in aanraking kwam met een 'externe ontstekingsbron'. Wat er precies voor zorgde dat de boel ontplofte, is nog niet bekend.

Er viel één slachtoffer, die volgens de politie zwaargewond is geraakt en nog in het ziekenhuis ligt. De politie gaat er vooralsnog van uit dat er geen opzet in het spel is en doet nog verder onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing.

Een buurvrouw vertelde eerder al dat ze die dag rond 7.30 uur een gaslucht heeft geroken. Bewoners van de Hoogaarsstraat werden later opgeschrikt door een enorme knal. Meer dan twintig woningen raakten beschadigd door de explosie. Een flink aantal ramen was gesprongen, overal op straat lagen glasscherven, net als in de woningen zelf. Sommige buurtbewoners waren thuis, anderen op hun werk en zagen de ravage later pas.

Zwarte schermen

Het getroffen deel van de straat werd afgesloten met zwarte schermen. Een beveiliger hield de wacht. Aan het einde van de dag bleken de getroffen woningen volgens de brandweer veilig te zijn en konden alle bewoners terug naar huis. In de tussentijd zijn zij die dag opgevangen bij strandtent WIJ. De Haagse burgemeester Jan van Zanen kwam dinsdagmiddag ook langs in Scheveningen om de schade te bekijken.