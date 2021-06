Politie: vermoedelijk geen opzet bij explosie bestelbus

Er viel één slachtoffer, die volgens de politie zwaargewond is geraakt en nog in het ziekenhuis ligt. De politie gaat er vooralsnog van uit dat er geen opzet in het spel is en doet nog verder onderzoek naar de oorzaak van de ontploffing.

Een buurvrouw vertelde eerder al dat ze die dag rond 7.30 uur een gaslucht heeft geroken. Bewoners van de Hoogaarsstraat werden later opgeschrikt door een enorme knal. Meer dan twintig woningen raakten beschadigd door de explosie. Een flink aantal ramen was gesprongen, overal op straat lagen glasscherven, net als in de woningen zelf. Sommige buurtbewoners waren thuis, anderen op hun werk en zagen de ravage later pas.

Zwarte schermen

Het getroffen deel van de straat werd afgesloten met zwarte schermen. Een beveiliger hield de wacht. Aan het einde van de dag bleken de getroffen woningen volgens de brandweer veilig te zijn en konden alle bewoners terug naar huis. In de tussentijd zijn zij die dag opgevangen bij strandtent WIJ. De Haagse burgemeester Jan van Zanen kwam dinsdagmiddag ook langs in Scheveningen om de schade te bekijken.

Woensdag, een dag na de explosie, lijken de bewoners pas te beseffen wat er is gebeurd en maakt ongeloof plaats voor frustraties. Ze zeggen boos en bezorgd te zijn. 'Voor hetzelfde geld, als er vijf bussen waren ontploft, waren wij er niet meer geweest. De hele wijk was er niet meer geweest', vertelt een bezorgde buurtbewoonster. Ze vindt dat er onverantwoordelijk met de gasflessen is omgegaan. Haar woning heeft zichtbaar veel schade opgelopen door de explosie.

'Je had niet willen zien hoe het er bij lag'

'Mijn woonkamerraam is stuk, het raam boven mijn voordeur en zijn woonkamerraam', zegt ze als ze naar het huis van de buurman wijst. 'Je had niet willen zien hoe het er bij lag. Helemaal tot in de keuken, tenminste bij mijn benedenbuurman', waarmee ze de glasscherven bedoelt. Zelf was ze een van de personen die niet thuis was. 'Maar dan krijg je die schok van wat als je thuis was geweest? Ik heb ook een kleine van tien.'

Een man die met zijn dochtertje door de straat loopt, bekijkt de kapotte ramen. 'Ik denk dat we blij mogen zijn dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. Als ik daar toevallig met mijn dochtertje langs was gelopen, had het zomaar kunnen zijn dat wij er niet meer waren geweest. En dat is heel erg', reageert hij. Zelf woont hij dicht in de buurt van de straat en schrok van de immense klap dinsdag. 'Dat dit dan een bedrijfsbusje was met explosieve stoffen aan boord. Levensgevaarlijk, dat blijkt. Dat moet gewoon stoppen, daar moeten gewoon sancties op komen', vertelt hij. Het doet hem denken aan personen die in de buurt met flessen lachgas rondrijden.

'Meestal spelen er heel veel kinderen'

Een andere buurtbewoner vult aan: 'Ik ben blij dat het goed is afgelopen. Meestal spelen er heel veel kinderen, maar het was een schooldag dus niemand was buiten. Het was leeg eigenlijk. Gelukkig maar. Maar ja weet je, hij is er ook wel met een engeltje op zijn schouder vanaf gekomen. Dat vind ik ook wel fijn.'