Jongeren vieren afschaffing slavernij met theatervoorstelling: 'Het heeft mij wel doen nadenken'

De datum 1 juli is toepasselijk want op 1 juli 1863 schafte het Koninkrijk der Nederlanden met de Emancipatiewet de slavernij af in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Op deze dag wordt nu Keti Koti gevierd, wat staat voor Gebroken Ketenen. 'Er zijn mensen uit de historie die ik nog niet kende die meededen aan de strijd tegen de slavernij', zegt Betty Satty (18) die een belangrijke rol in de voorstelling speelt. De voorvechters die de actrice benoemd, staan centraal in het stuk van het Nationale Theater. 'Door deze voorstelling, die gaat over het verleden van de slavernij, ken ik ze wel. Dat heb ik helaas niet geleerd uit de geschiedenisboeken.'

'We hebben veel onderzoek gedaan en het verleden, heden en de toekomst daarin uitgelicht', zegt theatermaakster Sophie Plekker. 'En we hebben aan de jongeren de vraag gesteld: wat voor soort voorouder zou jij willen zijn?' Daar heeft Betty wel een antwoord op: 'Ik wil dat mensen denken: zij is echt een voorbeeld voor verandering en vrijheid.' Al deze elementen zijn verwerkt in de voorstelling, waardoor het publiek kennis maakt met het verhaal achter Keti Koti. Na de theatervoorstelling kan het publiek een stadswandeling maken langs plekken in Den Haag die met het slavernijverleden te maken hebben.

Roep om nationale feestdag

De afgelopen weken riepen de vier grote steden op om van Keti Koti een nationale feestdag te maken. Een door radiozender FunX gestarte petitie werd 40.000 keer ondertekend. Ook D66 wil dat de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij op 1 juli een nationale feestdag wordt. Sinds de opkomst van de Black Lives Matter-beweging in Nederland is de roep om een nationale feestdag op deze datum luider geworden.