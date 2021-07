Van ADO-vrouwen naar mannen van DUNO: 'Wel leuk dat er een ding van wordt gemaakt'

De KNVB heeft de regelementen zo aangepast dat vanaf komend seizoen er ook vrouwen mogen meespelen in seniorenteams met mannen. Kagie is een van de eerste speelsters die de overstap maakt. Ze ruilt ADO Den Haag in voor de amateurs van DUNO. Een bijzondere overstap voor een 20-jarige voetbalster die in verschillende jeugdteams van Oranje uitkwam.

'Bij ADO was ik het plezier en vertrouwen in het voetbal kwijtgeraakt', zegt ze eerlijk daarover. Vervolgens zat er voor haar een overstap naar het net opgerichte damesteam van Feyenoord niet in. 'Door de afspraken die de profclubs onderling hebben gemaakt', weet ze. 'Ik was een geregistreerde amateur bij ADO en daarom mocht ik niet naar een andere club in de eredivisie. Daardoor moest ik wel een andere stap maken.'

Vlak voor de deadline de overstap

Die andere stap werd gezet richting DUNO. 'Ik had contact met Ton Jenner die ik ken via zijn voetbalschool', vertelt ze. 'Via hem ben ik in contact met DUNO gekomen. Omdat het vlak voor de deadline van de overschrijving was, heb ik van te voren niet kunnen meetrainen. Het was dus wel een beetje een gok. Een dag later heb ik alsnog meegetraind en nu ben ik er heel blij mee.'

Een overstap van de spotlights bij de ADO-vrouwen naar de redelijke anonimiteit van het amateurvoetbal. Dat daar veel aandacht voor was had Kagie niet verwacht. 'Ik moest wel lachen toen mijn naam in één keer op allerlei sites verscheen', zegt ze lachend. Toen ik vervolgens het bericht van DUNO deelde op mijn Instagrampagina, kreeg ik heel veel leuke reacties. Ik had er zelf niet zo bij nagedacht, maar ik vind het wel leuk dat er echt een ding van wordt gemaakt.'

'Natuurlijk douche ik apart'

Oppervlakkige vragen en kleine plaagstootjes liggen op de loer voor Kagie. 'Natuurlijk douche ik apart', zegt ze lachend. 'Maar de omgang met de jongens is goed hoor. Het zijn vrolijke jongens. Ze zijn in de omgang wat relaxter en nuchterder dan de vrouwen waarmee ik speelde. Ook durven ze wel wat meer te zeggen.'

Kimberley Smit en Julia Kagie op de training van DUNO | Foto: Nicky Pronk

'Er trainde en speelde trouwens nog een vrouw mee bij DUNO: Kimberley Smit', vervolgt Kagie, die niet snel om een woord verlegen zit. 'We liepen samen bij de kleedkamer van Quintus in Kwintsheul, want daar hadden we een oefenwedstrijd. Dan krijg je meteen de opmerking dat je in de verkeerde gang loopt. Maar ach, dat zal ik dit jaar nog wel vaker horen. Voor de rest heb ik nog niet veel bijzonders gemerkt.'

'Goed ontwikkelen tussen de mannen'

Voetbalmaatje Smit, die ze nog kent van Jong ADO, vertrekt binnenkort weer naar Amerika om daar te studeren en te voetballen. Is DUNO ook voor Kagie een springplank voor een overzees avontuur? 'Niet direct', zegt ze meteen. 'Ik heb het nu naar mijn zin bij DUNO en ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik denk dat ik me tussen de mannen goed kan ontwikkelen. Maar nu eerst vakantie vieren en begin augustus trainen we weer.'

LEES OOK: Nadine Noordam neemt na zeven jaar met lege handen afscheid van ADO: 'Dit doet pijn'