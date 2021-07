'Woondorp' voor 700 arbeidsmigranten in De Lier krijg steun van college

De komst van een 'Polendorp' in de Lier voor meer dan 700 arbeidsmigranten lijkt een flinke stap dichterbij. Het gemeentebestuur van Westland heeft ingestemd met een conceptplan en gaat later deze maand met direct omwonenden in overleg om het verder toe te lichten. Bewoners lieten in de voorfase al weten fel tegen het plan te zijn. 'Er komen hier opeens 700 wildvreemden wonen, wij zien dat niet voor ons.'

Uitzendbureau Tradiro kocht in 2018 een kavel van een orchideeënkwekerij op aan de Oostbuurtseweg in het buitengebied van De Lier, om daar een groot woondorp voor bijna 680 arbeidsmigranten te bouwen. Het plan werd begin dit jaar in de ijskast gezet, nadat de kweker op wiens grond het complex gebouw gaat worden, overspoeld werd met bedreigingen. Westlanders willen de arbeidsmigranten namelijk liever niet in hun achtertuin.

Maar de rust is nu ruim een halfjaar terug. Kweker Paul Franssen laat in een reactie weten dat hij geen last meer heeft gehad van 'onrust'. Voor het uitzendbureau is dit hét moment om verder te gaan met het plan om het probleem rondom het huisvestingstekort voor arbeidsmigranten in Westland iets te verlichten. 'Dan hoeft een deel van de arbeidsmigranten niet meer met busjes vanuit Den Haag, Vlaardingen of andere plekken uit het Westland te komen', verklaart Christa Stam van Tradiro.

Verenigd in anti-migrantenwerkgroep

Het uitzendbureau gaat alvast door met de officiële vergunningsaanvraag. 'Die gaan we begin volgende week indienen', kondigt Stam aan. 'Daarnaast zijn we samen met de gemeente een voorlichtingsavond met de buurt aan het voorbereiden.' Dat gesprek staat op maandag 12 juli gepland.

Bewoners hebben zich inmiddels al verenigd in een anti-migrantenwerkgroep. 'We zijn niet tegen arbeidsmigranten, maar wel in deze omvang', reageert een buurtbewoonster. 'We zijn een kleine woongemeenschap met 120 mensen, dan komen er opeens 700 wildvreemden bij.' De bewoners vrezen vooral voor overlast. 'Wie handhaaft dan?', vraagt een andere buurtbewoner zich af.'

Voors en tegens tegen elkaar afwegen

Op basis van de vergunningsaanvraag en de opgehaalde input uit de omgeving, zal het college uiteindelijk een definitief besluit te nemen. Tradiro juicht nog niet te vroeg, omdat eerdere plannen in Westland ook vaak sneuvelden, nadat bewoners bezwaar maakten. Volgens wethouder Albert Abee (CDA) zullen alle voors- en tegens 'eerlijk tegen elkaar afgewogen worden'. De bouw zal op z’n vroegst in het eerste kwartaal van 2022 starten. De oplevering is dan ongeveer een halfjaar later.

Het veelbesproken 'Polencomplex' zou het aantal bedden voor arbeidsmigranten in Westland eindelijk verder omhoog krikken. Van de 2000 slaapplaatsen die zij in 2012 in recordtempo beloofde te realiseren, zijn er in negen jaar tijd slechts 320 gebouwd. Met het woondorp van Tradiro erbij, staat de teller volgend jaar op duizend. Het blijft een druppel op een gloeiende plaat voor de in totaal zesduizend arbeidsmigranten die in Westland werken, maar nu in Den Haag of in Vlaardingen wonen.

LEES OOK: Arbeidsmigranten Westland luiden noodklok: 'Ik mocht niet naar huis toen ik ziek was'