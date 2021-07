'Het is een unieke plek', bloemist staat al 60 jaar op Leiden Centraal

Langeveld vindt het prachtig dat de winkel al zestig jaar op het centrale station van Leiden staat. 'Toen mijn ouders deze zaak begonnen, was ik drie jaar oud. Ze begonnen op het oude station, in 1997 verhuisden we naar het pand hiernaast en sinds 2010 zit ik hier.'

Wim Langeveld neemt zijn cadeau's in ontvangst | Foto: Emile van Aelst

De plek is volgens de bloemist erg uniek. 'Mijn vader zei destijds al tegen mij: je kan overal een bloemenwinkel beginnen, maar op het station is er maar één. Daarom is het zo'n unieke plek.'

'Ze liep boos de winkel uit'

De winkel is ook het decor voor vele mooie momenten. 'Toen ik een jaar of 17 was, kwam er een heel belangrijke ambtenaar van Binnenlandse Zaken langs. Ze kreeg een slechte bos bloemen, waarna ze boos de winkel uit liep.'

Langeveld vervolgt zijn verhaal: 'Later vertelde ik haar dat ze mij de gelegenheid moest geven om het goed te maken. Een jaar of vijftien geleden kwam ik haar als oud vrouwtje weer tegen en vertelde ze me dat ze dat altijd heeft onthouden. Dat vind ik prachtig.'

Nog nooit eerder meegemaakt

'Voor ons is het 60-jarig bestaan heel bijzonder. Wij proberen altijd lange relaties met onze huurders aan te gaan, maar zestig jaar is zo lang, dat we dat nog niet eerder hebben meegemaakt', vertelt Jacqueline 't Hoen, accountmanager van de NS-stations. De relatie met Langeveld is volgens haar heel goed. 'Wim is als ondernemer altijd heel positief en er is altijd een heel goede samenwerking geweest, zowel nu als in het verleden. Dat waarderen wij heel erg.'

't Hoen hoopt er over tien jaar weer te staan met een verassing voor de bloemenwinkel. 'Of dat met Wim zal zijn, betwijfel ik. Hij is dan 73 en ik gun hem ook zijn oude dag. Wie weet is het met een familielid of iemand anders die deze winkel overneemt.'

Aan alles komt een eind

Terwijl het feestvarken met zijn collega's van de NS aan het praten is, komt er een vrouw de winkel in. 'Ik kom al heel lang bij Wim Langeveld. Alle bloemisten in de stad zijn weg, en Wim heeft mooie boeketten van goede kwaliteit', verklaart de vrouw.

Langeveld weet dat de winkel niet nog zestig jaar kan blijven bestaan. 'Als mijn gezondheid het toelaat, dan wil ik er best over nadenken om nog een paar jaartjes door te gaan. Maar aan alles komt een eind', besluit hij.

LEES OOK: Nieuwe omroepstem NS als eerste te horen in Leiden, Waddinxveen en Boskoop