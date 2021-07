Freek Vonk levert eerste plastic flesjes met statiegeld in: 'Waanzinnig goede stap'

Demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven staat er trots naast. Ze heeft tien jaar gewerkt aan het plan voor statiegeld op kleine plastic flesjes. Eerst vanuit de Tweede Kamer en nu als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. In meerdere landen om ons heen is het al een tijdje ingeburgerd, maar dat mag de pret niet drukken.

'Ik vind het echt heel mooi dat het nu gelukt is', zegt Van Veldhoven. In Nederland worden elk jaar 900 miljoen flesjes verkocht. De verwachting is dat met het statiegeld ongeveer 95 procent van de flesjes daadwerkelijk weer terugkomt. Daar worden weer nieuwe flesjes van gemaakt.

Walvissen die plastic als lekker hapje zien

Tientallen kinderen gooien uitbundig rennend de eerste flesjes in een bak op het Wassenaarse sportpark Graaf Willem II VAC. 'Ik was de eerste', roept een jongetje blij. 'Als al dat plastic in de zee blijft liggen en die walvissen denken: oh, lekker hapje, dan slikken ze het in en gaan ze dood', vertelt een meisje.

Volgens Raymond Gianotten, directeur van Statiegeld Nederland, lopen we wel wat achter ten opzichte van het buitenland. 'Op vergaderingen met mijn buitenlandse collega's werd ik altijd een beetje uitgelachen, omdat Nederland alleen grote flessen met statiegeld had', zegt Gianotten. Maar die tijd is voorbij. Hij kan weer opgetogen naar internationale bijeenkomsten namens ons land. Vanaf donderdag kunnen consumenten bij supermarkten, en binnenkort ook bij bioscopen, tankstations en sportverenigingen, terecht met hun kleine flesjes.

'We zijn niet te laat'

Op de vraag aan Freek Vonk of we dan niet een beetje te laat zijn, roept de bioloog: 'Neeeh, het is nooit te laat zeg ik altijd. Het is een goeie eerste stap. Kijk, er ligt natuurlijk nog heel veel plastic in het milieu in onze omgeving. Dat moeten we blijven verzamelen, blijven hergebruiken, maar dit is een prachtige eerste stap.'

Bij de supermarkten blijkt de inname van kleine flesjes een kleine verandering. Volgens Erwin Steendam van Jumbo Nootdorp was de omschakeling geen rompslomp. 'Het valt hartstikke mee. Deze machine was er eigenlijk al op voorbereid', wijst Steendam naar het innamepunt. 'Er is een kleine software-update geweest. De flessen worden verzameld in grote balen en met vrachtwagens vervoerd naar distributiecentra waar het wordt verwerkt. Dus eigenlijk hebben we er geen werk aan.'

