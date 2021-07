Agenten niet vervolgd na doodschieten man (36) in Den Haag

Het slachtoffer werd op 17 november op de Carelshavenstraat in Den Haag geraakt door politiekogels toen hij met een groot vleesmes op een van de agenten afrende. De Hagenaar raakte zwaargewond en overleed diezelfde dag in het ziekenhuis. Volgens de Rijksrecherche was de situatie voor de agenten zo gevaarlijk dat schieten op de gewapende man gerechtvaardigd was.

De politieagenten waren afgekomen op een 112-melding. De man zou geen gehoor hebben gegeven aan oproepen van de agenten om het mes te laten vallen, aldus het OM. Ook stopte de man niet nadat een van de agenten pepperspray in zijn richting spoot en er een waarschuwingsschot was gelost. Daarna schoot een van de agenten de man neer.

Bevoegdheid om te schieten

'De taak van de politie is het handhaven van recht en orde en ze kunnen daarvoor gebruik maken van in wetten vastgelegde regels', legde politiewetenschapper Jaap Timmer uit. Bij het realiseren van die taak heeft de politie de bevoegdheid om geweld te gebruiken wanneer dat nodig is of niet anders kan, stelt hij.

De man vertoonde verward gedrag en vormde een bedreiging voor de agenten in de straat. 'Agenten hebben ook het recht om zichzelf te verdedigen, wanneer bijvoorbeeld geldt: het is hij of ik', legt Timmer uit. 'In dat geval moet je richten op de plek waar de kans het grootst is dat het handelen van de verdachte ophoudt en dat is richting de borst.'

Man lag in echtscheiding

Buren die de man kende, zeiden eerder dat de man in een echtscheiding lag. 'Ik denk dat de echtscheiding en dan vooral het feit dat hij de voogdij over zijn kinderen kwijt raakte de reden is dat hij doordraaide', zei een bewoner van de portiekflat waar de man woonde. De muziek stond wel eens hard, maar ik had echt geen overlast van hem', zei de buurman die schuin boven hem woont.

