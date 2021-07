Celstraf voor cybercrimineel die nepsites van banken bouwde

Achter de schuilnaam Haiku gaat een jongeman uit Almelo schuil, die op zijn slaapkamer in de woning van zijn moeder de nepsites in opdracht bouwde. De strafzaak tegen hem kwam bij Mediamarkt in Den Haag aan het rollen. Een verdachte uit de Haagse criminele groepering werd er door de politie aangehouden toen hij apparatuur kwam ophalen. Zijn telefoon werd uitgelezen door de digitale speurders van de politie, die hem zo op het spoor kwamen.

Met behulp van Haiku’s nepsites zouden andere criminelen onschuldige burgers volgens het Openbaar Ministerie (OM) miljoenen afhandig hebben gemaakt. De slachtoffers kregen phishingmails toegestuurd, zogenaamd van banken. Als de slachtoffers die aanklikten, kwamen ze op de nepsites die Haiku had gebouwd. Met de gegevens die ze daar achterlieten, konden de criminelen hun bankrekening plunderen.

Verboden wapenbezit

De man verdiende duizenden euro's aan zijn handeltje. Dat geld stak hij in bitcoins om de opbrengst wit te wassen. Vervolgens besteedde hij de buit onder andere aan een vakantie naar Griekenland, dure kleren, uitgaan en snacks. De rechtbank acht bovendien bewezen dat de Almeloër zelf ook door middel van phishing mensen kaal heeft geplukt. Verder is hij schuldig bevonden aan verboden wapenbezit. De politie vond vorig jaar oktober, toen hij werd opgepakt in de woning van zijn moeder, een geladen Glock-pistool in zijn bureaustoel.

De straf van de rechtbank valt lager uit dan de straf die het OM had geëist. Dat wilde een celstraf van vier jaar voor de verdachte. Ook had de officier van justitie een geldboete van vijftigduizend euro geëist, maar die is door de rechtbank niet opgelegd.

