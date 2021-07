Veranderingen Leidens Ontzet zorgen voor wisselende reacties: van begrip tot petitie

De aankondiging dat het Leidens Ontzet compleet op de schop gaat, maakte veel tongen los in de Sleutelstad. Het stadsbestuur gooit vanwege de extreme drukte de afgelopen jaren de festiviteiten rondom 3 oktober om. Zo mag er buiten geen versterkte muziek meer gedraaid worden. Daar is niet iedereen blij mee. Een petitie tegen de veranderingen werd in korte tijd duizenden keren ondertekend. De Leidse horeca zelf reageert gelaten en begripvol op de aanpassingen.

Het grootste feest in Leiden gaat er de komende jaren anders uit zien. Grote feesten, zoals met pontons op de Nieuwe Rijn, zijn verleden tijd. Wel varen er boten met bands en dj's door de grachten en is er op 2 oktober op een locatie buiten de binnenstad een jongerenfeest. De reden voor de veranderingen: de alsmaar toenemende drukte de afgelopen jaren. Die enorme drukte zorgde voor veiligheidsproblemen. 'Er moest iets veranderen', zei wethouder Yvonne van Delft.

Leidenaar Jordy Boutier is het er niet mee eens en startte een petitie. 'Het is Leidse traditie, dat moet je niet zomaar op de schop gooien', zegt Boutier tegen mediapartner Sleutelstad. Hij begrijpt weinig van het besluit van de wethouder om geen vergunning af te geven voor versterkte muziek buiten bij de kroegen en cafés. 'Van kroeg naar kroeg lopen en tussendoor bij de bandjes stoppen, dat is toch een heel wezenlijk onderdeel van het feest. Waarom ga je dat juist na zo'n coronaperiode veranderen? De ondernemers hebben elke cent hard nodig en de mensen willen eruit.'

'Te groot geworden voor de stad'

Leidse horecaondernemers reageren daarentegen gelaten en ook begripvol op het besluit van de gemeente. Sander Dubbeldeman, eigenaar van café De Uyl van Hoogland, vat het probleem samen: 'Het evenement is te groot geworden voor de stad.'

Dubbeldeman organiseerde de voorbije jaren optredens op het Hooglandse Kerkplein. 'Op een gegeven moment stonden daar vijfduizend mensen. Met zulke aantallen is het veel te onveilig. En financieel gaan we het ook niet missen, want we moesten er geld op toeleggen.' Dubbeldeman hoopt wel dat de komende jaren de bandjes weer terugkomen. 'Dat moeten we kleinschalig houden, zodat het gezellig blijft, net als vroeger.'

'De lol was er allang af'

Horecaondernemer Singha Witteman, van onder meer café Einstein aan de Nieuwe Rijn, baalt dat de pontons niet terugkomen. 'We hadden graag een groot feest gegeven. Maar ik begrijp heel goed dat het wel veilig moet blijven, dus als dit de consequentie is, dan moet het maar.'

René Dettmer van café In de Oude Marenpoort is ook niet rouwig om de nieuwe regels. Traditioneel staat er met Leidens Ontzet altijd een podium op de Oude Vest voor zijn café. 'Ik was alle regelgeving eigenlijk allang zat. We hebben een keer een boete gekregen omdat er buiten gerookt werd. En er wordt eindeloos vergaderd over of een bar twee centimeter naar achteren moet, terwijl dat helemaal niet kan, omdat daar een boom staat. Voor mij is de lol er allang af.'

Gesprek met inwoners op gang brengen

Boutier vindt de gelaten houding van de horeca jammer, maar begrijpt hij ook wel. 'Ze zijn regeltjes-moe. Al die vergunningen en maatregelen die zij de laatste jaren er bovenop hebben gekregen, het kost allemaal geld en energie. Terwijl mensen steeds vaker hun drank in de supermarkt of bij de snackbar kopen. Dan wordt het voor de horeca erg lastig om er nog een leuk feest van te maken. Ze kunnen dat er niet meer bij hebben. Triest.'

Ook erkent Boutier wel de problemen met de drukte en de veiligheid. 'Ik geloof alleen niet dat er dan direct zulke extreme maatregelen nodig zijn. Ik denk dat je dat met kleine veranderingen ook kunt bijsturen.' Hij hoopt dat zijn petitie die discussie op gang brengt. 'Laat de Leidse politiek eens met de gewone Leidenaar gaan praten over het feest. Wat vinden zij belangrijk voor een mooie viering. Wat voor feest willen zij. Wij vieren het al generaties lang. Waarom mogen wij daar niet over meepraten?'

Peurbakkentocht 2.0

De alternatieven die het stadsbestuur biedt: rondvarende bands zodat de menigte door de stad verspreid blijft en een jongerenfeest, vindt Boutier op het eerste gehoor niet erg aantrekkelijk. 'Dat klinkt als een Peurbakkentocht 2.0. En niks ten nadele van de Peurbakkentocht hoor. Maar dat is geen Leidens Ontzet. Het mist die bijzondere traditie, dat sfeertje dat we altijd met het Ontzet hebben.'

