Verdachte (21) dodelijke steekpartij Scheveningse Pier blijft in voorarrest

Eén van de verdachten van de dodelijk steekpartij vorig jaar op de Schevenings pier, Roan W. (21), rapte vanuit de gevangenis nog over steken met messen. Dat had hij beter niet kunnen doen. De Haagse rechtbank vindt het een reden om hem langer vast te houden.

W. maakte deel uit van de Amsterdamse drillrap-groep die vorig jaar op 10 augustus op de Schevenings Pier de confrontatie zocht met een groep Rotterdammers. Tijdens de ruzie zou hij met nog een andere Amsterdammer de 19-jarige Rotterdammer Chuchu gestoken hebben, die vrijwel direct overleed aan zijn verwondingen.

Tijdens een tussentijdse zitting donderdag vroeg W. om, na elf maanden voorarrest, nu vrijgelaten te worden. 'Wat gebeurd is, is verschrikkelijk', zei hij. 'Ik begrijp dat de zaak grondig onderzocht werd, en dat ik in voorlopige hechtenis moest blijven. Er is nu genoeg ontlastend bewijs tegen mij. Ik hoop dat ik eindelijk naar huis mag.' Hij vertelde dat hij helemaal niet naar Scheveningen was gekomen om te vechten. 'Ik had geen zin in dat gezeik.'

Afgeluisterd telefoongesprek

Zijn advocaat herhaalde nog maar eens dat er geen bewijs is dat W. een stekende beweging heeft gemaakt. Maar de officier van justitie meende dat er wel degelijk geweld is gebruikt door W. Hij acht hem schuldig aan het medeplegen van doodslag.

Het Openbaar Ministerie is bang dat als de Amsterdammer vrijgelaten wordt, hij snel weer in de fout gaat. De officier van justitie verwees naar een afgeluisterd telefoongesprek van W. vanuit de gevangenis. Daarin zou hij onbekommerd gerapt hebben over messengeweld. Ook de rechtbank verwees naar deze drillrap en besloot dat de Amsterdammer toch vast moest blijven. 'De samenleving is nog altijd geschokt door de gebeurtenis op de Scheveningse Pier', aldus de rechtbank.

Vrijgesproken van ander incident

W. is onlangs vrijgesproken van een ander geweldincident, maar de Haagse rechtbank vond dat donderdag geen reden om hem in de Scheveningse zaak vrij te laten. De zaak wordt in oktober inhoudelijk behandeld.

