Haagse 'spookraadsleden' Van Doorn (PvdE) en Gerbrands (PVV) gekort op vergoeding

De Haagse raadsleden Arnoud van Doorn van de Partij van de Eenheid en Karin Gerbrands van de PVV krijgen dit jaar honderden euro’s minder raadsvergoeding, omdat ze te vaak afwezig zijn. De 'spookraadsleden' worden twintig procent gekort op de maandelijkse vergoeding, een mindering van ongeveer vijfhonderd euro per maand. Beide raadsleden zijn bij meer dan een kwart van de raadsvergaderingen niet geweest. In een reactie zeggen ze dat dit komt door ziekte.

De regeling om raadsleden 'aan te pakken' die niet of nauwelijks aanwezig zijn bij raadsvergaderingen is door de gemeenteraad zelf ingevoerd. Een motie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos hierover werd in februari vorig jaar aangenomen. De regel houdt in dat raadsleden die per kalenderjaar meer dan een kwart van de raadsvergaderingen missen, twintig procent van hun maandelijkse vergoeding van 2495 euro moeten inleveren. PvdE-fractievoorzitter Van Doorn en PVV'er Gerbrands hebben het eerste half jaar deze afwezigheidsgrens al overschreden.

Van Doorn, die met één zetel in de Haagse raad zit, maakte half maart van dit jaar bekend dat hij na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 niet meer terugkeert in de lokale politiek. Hij zei dat hij Nederland verlaat en naar Marokko vertrekt om zich daar onder andere op vastgoedprojecten te storten. Zijn echtgenote, Liesbeth Hofman, die ook fractievertegenwoordiger van de Partij van de Eenheid is, stelde toen dat Van Doorn 'zijn termijn netjes zal afmaken'.

Niet vertegenwoordigd

Maar sinds Van Doorn duidelijk maakte dat hij in maart 2022 stopt, is de Partij van de Eenheid niet meer gesignaleerd op het stadhuis. Naast fractievoorzitter Van Doorn schitteren ook de twee fractievertegenwoordigers van de partij door afwezigheid, waardoor de Partij van de Eenheid niet vertegenwoordigd is in de raad. Fractievertegenwoordigers vallen overigens niet onder de nieuwe regeling, want zij krijgen pas een vergoeding als ze aanwezig zijn bij een commissievergadering.

In een reactie zegt Arnoud van Doorn dat hij afwezig is omdat hij ziek is. 'Ik heb mij enkele maanden geleden ziek gemeld bij de griffie van de gemeente', reageert hij. 'Reden zijn burn-out klachten en het medisch advies om tijdelijk een paar stappen terug te nemen.' Overigens twitterde hij enkele dagen geleden nog een foto van zichzelf in Marokko met de tekst 'van politicus naar projectontwikkelaar'.

Vervangen bij ziekte

Van Doorn is in de veronderstelling dat hij niet gekort zal worden op zijn vergoeding. 'Dat kan niet bij ziekte', zegt hij stellig. Maar volgens de griffie is dat een misvatting. In de verordening staat dat alleen raadsleden van de regeling zijn uitgezonderd die zich door ziekte tijdelijk laten vervangen, en Van Doorn laat zich niet vervangen. Hij moet dus gewoon geld inleveren.

Van Doorn heeft wel een verklaring voor het feit dat hij zich niet laat vervangen: 'De nummer twee op de kieslijst heeft bedankt voor de eer en de nummer drie sympathiseert met Denk', zegt hij. 'Het zou kiezersbedrog zijn als hij mij vervangt.'

Aan het einde van het jaar verrekening

Ook PVV-raadslid Karen Gerbrands is afwezig vanwege ziekte, maar ook zij laat zich niet vervangen. Gerbrands zelf reageert niet op een sms-bericht. PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis heeft een kort statement: 'Karen heeft zich ziek gemeld. We hopen dat ze snel beter is.' De PVV heeft twee zetels in de gemeenteraad. De korting wordt aan het eind van dit jaar voor beide raadsleden verrekend.

