Nieuwe subsidieregels voor Haagse vrijwilligers niet teruggedraaid

Afgelopen voorjaar werd de nieuwe subsidieregeling 'Samen Sociaal en Vitaal Den Haag' ingevoerd. Aanleiding voor de nieuwe regeling was een rapport van de Rekenkamer Den Haag in 2017 waarin stond dat het oude systeem is 'vastgeroest'. De gemeente bood organisaties geen gelijke kansen om subsidie aan te vragen, stond in het rapport. Ook werd niet voldoende gecontroleerd hoe de subsidies werden gebruikt en welke maatschappelijke doelen bereikt werden. Daarom is er een nieuwe subsidieregeling gekomen.

Maar een aantal vrijwilligersorganisaties is niet blij met de nieuwe regels. Zo is het Zorgplatform Vrijwilligers Den Haag waar tweeduizend vrijwilligers bij aangesloten zijn, niet op tijd betrokken bij de plannen en zouden reis- en onkosten niet vergoed kunnen worden. Daardoor zou vrijwilligerswerk geld gaan kosten voor de medewerkers. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een ingewikkeld puntensysteem bij het toekennen van subsidie.

Boze vrijwilligers

De vrijwilligersorganisaties krijgen bijval vanuit de oppositie, zo bleek donderdag in een debat van de gemeenteraad. 'Reis- en onkosten worden niet vergoed', zei Janice Roopram van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. 'Daar zijn vrijwilligers boos over en ze voelen zich niet gewaardeerd. Deze regeling sterkt het vrijwilligersbeleid niet, maar het laat vrijwilligers keihard vallen.'

Dat ontkent wethouder Parbhudayal. 'De zorgen en signalen van organisaties nemen we heel serieus', zei zij. 'Het is een nieuwe regeling en vernieuwing brengt altijd onzekerheid en angst met zich mee. Maar alle vrijwilligers zijn ons dierbaar, want zij zijn het cement van de samenleving. Wij laten ze dus niet vallen. We gaan ze helpen bij het aanvragen van de subsidie, zodat ze hun werk kunnen voortzetten.' En over het niet vergoeden van de reis- en onkosten zei de wethouder: 'Wij geven aan de organisaties een bijdrage en zij beslissen zelf wat ze daarmee doen en hoe ze dit bedrag inzetten.'

Wind van voren

De hele oppositie, op de Haagse Stadspartij na, wilde dat de regeling opgeschort zou en dat er een overgangsperiode van minimaal een jaar komt, maar de motie van Hart voor Den Haag hierover kreeg geen meerderheid. Ook collegepartij CDA steunde het voorstel niet en kreeg daarom de wind van voren van een deel van de raad.

'Het CDA wil de regeling ineens niet meer opschorten, terwijl de partij de afgelopen week grote worden in de media sprak om aan te geven hoe slecht de nieuwe regels wel niet zijn', zei Judith Klokkenburg van de ChristenUnie/SGP. 'Het CDA verfoeide de nieuwe regels en noemde ze onacceptabel.' De Partij voor de Dieren herinnerde het CDA eraan dat de partij achter de schermen zelfs een motie langs andere partijen had laten gaan om de nieuwe regeling op te schorten. 'En nu trekt u zich terug.'

Evaluatie

CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman erkende dit. 'Ik had deze motie in willen dienen', zei hij. 'Maar toen wist ik nog niet wat ik nu weet. Ik heb begrepen dat opschorten van de regeling betekent dat er geen enkele regeling meer is en dat vrijwilligers dan helemaal geen subsidie meer kunnen krijgen. Dat is niet de bedoeling. Bovendien is het een aanname dat vrijwilligers door de nieuwe regels op kosten worden gejaagd. Dat weten we nog helemaal niet.' Partiman zei daarom meer te zien in een goede evaluatie van de regeling na een jaar, samen met organisaties. Een motie van het CDA hierover werd aangenomen.