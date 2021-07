Overnamestrijd ADO barst weer los, ook Martin Jol doet weer mee

De strijd om ADO Den Haag over te nemen, is alsnog in alle hevigheid losgebarsten. Anderhalve week geleden leek het erop dat alleen ict-zakenman Ad Nederlof nog in de race was, maar inmiddels praten ook zijn concurrenten weer mee: de Haagse vastgoedondernemers Ed Maas en Jeroen Lentze, opererend onder de naam Het Haags Collectief (HHC), zijn toch weer aangeschoven.

Ed Maas en Jeroen Lentze beschikken bovendien over een nieuwe troef. De bekende oud-speler en voormalig trainer Martin Jol blijkt zich kort geleden bij hen te hebben aangesloten. 'Daar zijn wij heel content mee', zegt de woordvoerder van Maas en Lentze.

De comeback van Jol is bijzonder, omdat deze ADO-man in hart en nieren aanvankelijk als zelfstandige kandidaat een gooi naar de aandelen probeerde te doen. In die hoedanigheid was hij een directe concurrent van Maas en Lentze. Zonder opgaaf van redenen besloot Jol zich enkele weken geleden terug te trekken; daarmee verdween hij van het toneel. Over het motief van Jols terugkeer wil de HHC-woordvoerder niets zeggen. Wat vaststaat, is dat dankzij het bundelen van de krachten de financiële stootkracht een stuk groter is geworden.

In eerste instantie afgehaakt

Maas en Lentze maakten onlangs bekend dat ze niet meer wilden meedoen. Ze zeiden het idee te hebben dat de ADO-directie de voorkeur aan Ad Nederlof en diens internationale concern Vanad Group gaf, terwijl de onderhandelingen nog gaande waren. Ze voelden zich afgewezen en trokken boos de deur achter zich dicht.

Drie dagen geleden mengde United Vansen Sports (UVS), de Chinese eigenaar van ADO, zich in de strijd. UVS tikte de ADO-directie op de vingers en gaf aan dat deze alsnog met Maas en Lentze moest gaan praten en onderhandelen.

Tien miljoen op tafel

Dat is niet voor niets, want volgens UVS is het financiële aanbod van de twee vastgoedondernemers 'gunstiger voor alle partijen': Het Haags Collectief is bereid om voor alles tezamen tenminste tien miljoen euro op tafel te leggen.

Dat geld is onder meer bedoeld om de enorme schuldenlast van ADO weg te werken en om voldoende werkkapitaal te creëren. Ook willen Maas en Lentze een afkoopsom van een half miljoen euro aan UVS betalen.

Oplossing

Wat er na de recente interventie van UVS precies is gebeurd, is onduidelijk. Volgens de woordvoerder van ADO heeft het consortium van Maas, Lentze en nu dus ook Jol zich uit eigen beweging gemeld bij advocaat en curator mr. Jeroen Reiziger. Hij is eind mei door de rechtbank aangesteld om een oplossing te vinden voor de grote financiële problemen waarin ADO Den Haag verkeert.

Niet alleen probeert Reiziger de miljoenschuld van de club aan te pakken, ook hoopt hij een partij te vinden die op korte termijn de aandelen van UVS wil overnemen. De woordvoerder van Maas en Lentze verklaart op haar beurt dat het ADO zélf was dat de beide vastgoedondernemers uitnodigde om weer aan de onderhandelingstafel plaats te nemen.

Vragenformulier niet ingevuld

Veel plooien zijn inmiddels recht gestreken. Dit geldt ook voor het uitgebreide vragenformulier dat de overnamekandidaten kregen voorgelegd. Het is bedoeld om te inventariseren wat hun plannen in algemene en financiële zin precies behelzen. Aan de hand van deze documentatie kunnen de aanbiedingen van de betrokken partijen goed met elkaar worden vergeleken.

Ad Nederlof maakte de stukken keurig in orde. Maas en Lentze daarentegen leverden de documentatie aanvankelijk niet in, omdat de tijd om een en ander in orde te maken in hun ogen te kort was. Ook gaven ze aan dat bij ADO allang bekend was wat zij willen. Op grond hiervan verklaarde de woordvoerder van ADO afgelopen maandag nog dat 'er dus maar één partij is en dat is Vanad'. Woensdag herhaalde de club dit min of meer door in een verklaring op internet te schrijven dat 'Groep Nederlof op dit moment de voorkeurskandidaat is'.

'Intentie om ADO te redden'

Het Haags Collectief heeft het vragenformulier nu alsnog ingevuld. 'Wij hebben onze bieding herhaald en geformaliseerd', verklaart de woordvoerder van Maas en Lentze.

Als reden noemt zij de bemoedigende manier waarop de club de afgelopen dagen op de kritiek van eigenaar UVS heeft gereageerd. 'Door ADO is gevolg gegeven aan de oproep van UVS', zegt ze. 'Wij vinden dat het dan heel onsportief zou zijn als we ons hierin heel star zouden opstellen. Het Haags Collectief heeft echt de intentie om ADO te redden.'

Korte termijn

De verwachting is dat op korte termijn duidelijk wordt wie het beste bod wil doen en de nieuwe eigenaar wordt.

Wat opvalt, is dat ADO ineens openlijk uitspreekt dat Nederlof misschien alsnog afhaakt. 'Van meet af aan heeft Groep Nederlof aangegeven opzij te stappen als een andere partij een beter bod zou doen', meldt de club in een update van de gang van zaken die donderdagavond is verschenen.

